Teden dni po tistem, ko je izjavil, da namerava kandidirati na predsedniških volitvah marca prihodnje leto in voditi Rusijo vsaj do leta 2030, je Vladimir Putin imel tradicionalno novinarsko konferenco ob koncu leta, na kateri odgovarja na vprašanja prisotnih domačih in tujih novinarjev. Tokrat je s tem združil prav tako že tradicionalni telefonski pogovor z državljani o lokalnih zadevah. Decembra lani po velikih neuspehih ruske vojske in mobilizaciji 250.000 rekrutov prvič, odkar je na oblasti od leta 1999, ni imel ne velike novinarske konference ne pogovorov z državljani po telefonu.

Zadovoljen s položajem na fronti

Po 21 mesecih vojne v Ukrajine vidi njen cilj še vedno v »denacifikaciji in demilitarizaciji Ukrajine, njeni nevtralnosti«. Poudaril je, da bo to dosegel zlepa ali zgrda, s pogajanji ali silo: »Mir bo, ko bomo dosegli te svoje cilje.« Povedal je, da se v Ukrajini trenutno vojskuje 244.000 ruskih vojakov, vsega skupaj jih je tam 617.000, letos pa se je v rusko vojsko vključilo 486.000 prostovoljcev in nova mobilizacija ni potrebna.

Po neuspešni poletni ofenzive Ukrajincev naj bi ruska vojska uničila 747 tankov in 2300 oklepnih vozil. Dejal je še: »Skoraj na vsej fronti naše sile izboljšujejo svoj položaj in imajo pobudo.« (Ukrajinske sile v resnici zaradi pomanjkanja granat vse težje branijo frontno črto.) Ni pa razkril ruskih izgub od začetka vojne 24. februarja 2022, v ZDA jih ocenjujejo na 315.000 mrtvih ali ranjenih ruskih vojakov.

Pohvalil se je tudi s »stabilnimi finančnimi in gospodarskimi razmerami«. Priznal je, da je inflacija previsoka: letos bo osemodstotna. Gospodarska rast naj bi bila 3,5-odstotna: »To pomeni, da smo nadomestili izgubljeno in da smo naredili velik korak naprej.« Življenjski standard v Rusiji se zaradi specialne operacije naj ne bi znižal.

Gaza ni Ukrajina

Napadel je Mednarodni olimpijski komite: »Pod vplivom zahodnih elit sprejema odločitve, ki so dobre za te elite, ne pa za svetovni šport.« Razmislil bo še, ali bodo prihodnje leto ruski športniki (ki zaradi agresije na Ukrajino ne smejo nastopati pod rusko zastavo) bojkotirali olimpijske igre v Parizu.

Situacijo v Gazi je označil za katastrofalno in dodal, da je ni mogoče primerjati s situacijo v Ukrajini. Skratka, ruska vojska naj ne bi tako bombardirala Ukrajine kot izraelska Gazo. A visoki komisariat ZN za človekove pravice je v septembrskem poročilu navedel, da je bilo v vojni v Ukrajini ubitih 27.449 civilistov in povsem porušenih več mest, zlasti Bahmut, ki je imel pred vojno 70.000 prebivalcev, in Mariupolj, v katerem je pred vojno živelo 400.000 ljudi. Marca je mednarodno kazensko sodišče izdalo tiralico za Putina zaradi deportacije ukrajinskih otrok.