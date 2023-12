Zdravniki so pri zarodku omenjene noseče poljske državljanke leta 2021 ugotovili Downov sindrom. Ko so ji v varšavski bolnišnici zavrnili opravljanje splava, je odpotovala na Nizozemsko, opravila poseg in se nato pritožila na sodišče s sedežem v Strasbourgu.

»Sodišče je ugotovilo, da so zakonodajne spremembe, zaradi katerih je bila ženska za opravljanje splava prisiljena odpotovati v tujino, z visokimi stroški in stran od svoje podporne mreže, imele pomemben psihološki vpliv nanjo,« je sporočilo sodišče.

Odločilo je, da je Poljska kršila 8. člen evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki ureja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Poljski bo sedaj morala ženski izplačati 15.000 evrov odškodnine in okoli tisoč evrov za kritje stroškov, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Poljska ima eno najbolj restriktivnih zakonodaj glede prekinitve nosečnosti v Evropi. V državi je splav prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. Zakonodajo so leta 2021 še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.

Ker je pomoč pri splavu na Poljskem prepovedana, aktivistom in zdravnikom, ki pomagajo, grozi tudi zaporna kazen. Marca je bila aktivistka Justyna Wydrzynska v prvem tovrstnem primeru spoznana za krivo, da je nosečnici priskrbela tablete za splav. Obsojena je bila na družbeno koristno delo.