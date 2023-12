Podnebne spremembe res delujejo kot povečevalno steklo. Vse probleme okolja in ustroja človeške družbe povečajo in s tem razgalijo pretekle slabe odločitve in resnično podobo naše pravičnosti in solidarnosti. Pri medgeneracijski solidarnosti se izkaže, da je pravzaprav ni. Kako sicer vse to pojasniti mladi generaciji, ki bo očitno po Dubaju spet potegnila najkrajšo. Bojim se, da kar se tiče razvoja podnebja, prav nič več ni lepo na tem svetu biti mlad. Na mlade namreč izid pogajanj prelaga tudi vse težavne rešitve – od družbenih do tehnoloških inovacij, reforme mednarodnega finančnega sistema in globokih sprememb gospodarskega modela rasti. Očitno se bo vse to moralo zgoditi šele po letu 2030, ko bodo današnji najstniki že odrasli in ko bodo podnebne spremembe še bolj oteževale normalno življenje.