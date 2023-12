V intervjuju Lovšin piše, da je Đorđević vodenje vrhovnega sodišča prevzel v času, ko se sodstvu obetajo pomembne spremembe. Predlog novega zakona o sodniški službi, zakona o sodiščih in novela zakona prinašajo dovolj ključnih novosti, zaradi katerih lahko mirno ocenimo, da je sodstvo pred reformo, je zapisal.

#intervju Miodrag Đorđević: Nisem naklonjen ponovnim idejam o oživitvi sodniške norme

Poleg obsežnega intervjuja je našim bralcem očitno padla v oči fotografija, zaradi katere se sprašujejo, kaj je hotel Đorđević povedati z revolverjem na pisalni mizi. V resnici ga je, naj spomnimo, javnosti pokazal že drugič. Prvič smo ga ujeli v objektiv za krajši članek v Nedeljskem Dnevniku leta 2010. Takrat je pojasnil: »Brez skrbi, gre za repliko, verno kopijo, ki pa ne dela. Spomin na študij v ZDA.«

Miodrag Đorđević: Erozija ugleda je na pohodu

O integriteti in ugledu sodstva

Fotografija je vznemirila tudi poslanca SDS Dejana Kaloha, ki je v ponedeljek poslal poslansko vprašanje ministrici za pravosodje. Ali revolver na mizi v kabinetu predsednika Vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića res povečuje integriteto in ugled slovenskega sodstva?

Kaloh v vsebini pisnega poslanskega vprašanja še dodaja: »Ob tem se zastavlja vprašanje namena in pomena replike revolverja na mizi kabineta predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Takšna podoba revolverja na mizi kaže na podobo časa nekdanje totalitarne države, kontinuiteto s prejšnjo totalitarno državo in kršitvami človekovih pravic v sojenju, ne pa na simbol pravice in pravičnosti.«

Opozarja tudi, da kodeks sodniške etike v točki IX. opredeljuje odnos, in sicer da »sodnik vzpostavlja in vzdržuje neoporečne in spoštljive odnose s sodelavci in udeleženci v postopkih«. Obenem v točki X. opredeljuje ugled, in sicer, da »sodnik z osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se pri vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali obnašanju« in sprašuje, ali so s tem kršene določbe Kodeksa sodniške etike ter ali bo takšno fotografiranje predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije obravnavala Komisija za etike in integriteto?

Na odgovor pravosodnega ministrstva poslanec še čaka, nam pa so sporočili, da bodo informacije in mnenje ministrstva posredovali v zakonskem roku.