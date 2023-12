Folbigg je bila pred 20 leti spoznana za krivo umora treh otrok in uboja četrtega. Vsi, dva sinova in dve hčerki, so nenadoma umrli med letoma 1989 in 1999, stari od 19 dni do 19 mesecev. Tožilci so na sojenju trdili, da jih je mati zadušila, čeprav je sama vseskozi vztrajala, da so umrli zaradi naravnih vzrokov.

Oblasti so lani odredile vnovično preiskavo primera, potem ko je skupina znanstvenikov leta 2020 opozorila na možnost, da so otroci umrli zaradi redke genske mutacije in prirojenih nepravilnosti. Ob tem je skupina podpisala peticijo za izpustitev obsojenke.

Dokazi, na podlagi katerih je bila Folbigg sprva obsojena na 40, po pritožbi pa na 30 let zapora, niso bili zanesljivi, je danes razsodilo sodišče v Novem Južnem Walesu in razveljavilo obsodbo izpred 20 let. Pred sodiščem je Folbigg dejala, da je hvaležna, da je sodobna znanost dala odgovor na vprašanje, kako so umrli njeni otroci.

»Vendar pa smo že leta 1999 imeli pravne odgovore, ki so dokazovali mojo nedolžnost. A so bili prezrti in zavrnjeni,« je poudarila in dodala, da je sistem raje krivil njo, namesto da bi sprejel, da otroci včasih lahko umrejo nenadoma, kar je sicer srce parajoče.

Tožilci so namreč v prvotnem procesu ob odsotnosti trdnih forenzičnih dokazov vztrajali pri izjemno majhni verjetnosti, da bi otroci nenadoma nepojasnjeno umrli iz naravnih razlogov. Pri obsodbi Folbigg so večinoma uporabili posredne dokaze - denimo njen dnevnik - z namenom, da bi jo prikazali kot nestabilno osebo, nagnjeno k besu, navaja britanski BBC.

Folbigg, ki je za zapahi preživela 20 let, je bila v preteklosti javno ožigosana kot »najhujša serijska morilka« in »najslabša mati« v Avstraliji. Njen primer zdaj opisujejo kot eno največjih napak avstralskega pravosodja. »Upam, da nikomur drugemu ne bo treba trpeti, kot sem trpela jaz,« je še dejala oproščena obsojenka.