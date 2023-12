Raziskava pod okriljem Ovse kaže, da imajo ženske pomembnejšo vlogo v mednarodnem organiziranem kriminalu, kot menijo oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Avtorica študije Mara Garavini Seisselberg pa dodaja, da to otežuje boj proti kriminalu.

V okviru raziskave so avtorji analizirali podatke iz 14 držav: Albanije, Bolgarije, Belgije, Finske, Kanade, Italije, Moldavije, Srbije, Severne Makedonije, Švedske, Španije, Velike Britanije, Kirgizistana in Tadžikistana. »Ženske so prisotne na kriminalnih trgih in po celotni kriminalni hierarhiji v vseh sodelujočih državah,« je pojasnila Garavini Seisselberg.

Kot kaže raziskava, ženske niso le žrtve mednarodnega kriminala, ampak so pogosto tudi dejavno vpletene v preprodajo drog, trgovino z ljudmi, pranje denarja, ponarejanje in nasilje. Predvsem je opazna prisotnost žensk na področju gospodarskega kriminala in sodelovanja pri kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi.

»Zaradi tradicionalnih spolnih stereotipov so ženske v kontekstu organiziranega kriminala dojete kot pasivne, manj nasilne in podvržene odločanju moških. To jim lahko omogoči skoraj nevidno delovanje, sistemi kazenskega pravosodja pa jih pogosto ne odkrijejo, čeprav prispevajo h kriminalnim dejavnostim,« so še zapisali avtorji raziskave.

Neredko se ženskam uspe povzpeti tudi na najvišje položaje, denimo v primerih, ko prevzamejo vodilne vloge od svojih partnerjev, ki so bodisi pobegnili, bili ubiti ali končali v zaporu. Kljub temu so pogosto spregledane kot potencialne osumljenke ali informatorke, je še dejala Garavini Seisselberg.