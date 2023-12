Premier Golob in njegova nova napaka

Na pravosodnem ministrstvu po novem načrtujejo, da bi z interventnim zakonom sodnikom in tožilcem dvignili plače za okoli 1000 evrov bruto ali 771 neto. Tako bi izenačili plače sodnikov začetnikov in najslabše plače poslancev. To je že peti poizkus urejanja plač. V začetku leta je namreč po pisanju Dnevnika premier Golob na izrednem občnem zboru sodniškega društva napovedal dvig plač za 600 evrov bruto ali 462 eur neto.