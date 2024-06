Johnny Depp kot Satan? Jeff Bridges kot Bog? Terry Gilliam kot režiser? Vse v enem paketu? Ja, film, ki naj bi ga začeli snemati januarja prihodnje leto, nosi naslov The Carnival at the End of Days (Karneval ob koncu sveta)​. Gre kakopak za fantazijsko, biblično komedijo, v kateri je Bog tako zelo razočaran nad vojnami, podnebnim zlomom, dvigom skrajne desnice v Evropi in predragimi stanovanji v Sloveniji, skratka, nad dogajanjem na planetu Zemlja, da se nameri izbrisati človeštvo, pri čemer je edini, ki mu nasprotuje in jih želi rešiti, kar Lucifer, ki prepriča vsemogočnega, da je našel novega Adama in Evo. V filmu bosta zaigrala tudi hollywoodska zvezdnika Adam Driver (Ferrari, Hiša Gucci) in Jason Momoa (Aquaman, Dune: Peščeni planet).

Triinosemdesetletni Gilliam, nekdanji član kultne, odpičene, satirične britanske skupine Monty Python, ki je v prejšnjem stoletju sproducirala filmske klasike, kot na primer Monty Python in Sveti gral, Brianovo življenje in Monty Python: Smisel življenja, bo tokrat v vlogi režiserja in scenarista. Kot soscenarist mu pomaga v Kanadi rojeni Londončan, 36-letni Christopher Brett Bailey. Gilliam pravi, da je mladost njegovega sopisca, ki se poleg pisanja ukvarja z gledališčem in glasbo, velika prednost, saj da starejši ko si, bolj ti je svet tuj. Zgodba naj bi bila sicer tako odpuljena, kot lahko pričakujemo od ustvarjalca ZF-trilerjev 12 opic in Brazil.

Montypythonovec je za različne tuje medije v preteklih tednih v svojem slogu komentiral novi projekt. Za Deadline se je pošalil, kako so francoski mediji poročali, da snema filma z Deppom in Bridgesom in da bodo filmski navdušenci šele drugo leto izvedeli, ali se je glede projekta zlagal ali ne. Komentiral je tudi vsebinske nastavke napovedane komedije, ki jo je opisal kot »sovražnika« politične korektnosti. »V mojem filmu skuša Satan rešiti človeštvo, ker brez ljudi nima več dela. Biti večno brez dela pa je seveda grozno.« Za Deppa bi bila ta vloga po kalvariji z ločitvijo z igralko Amber Heard pomemben korak k vračanju na velika platna, potem ko je lani zaigral v zgodovinski drami Jeanne du Barry. Depp in Gilliam sta v preteklosti že sodelovala pri klasiki Strah in groza v Las Vegasu (1998) in enajst let pozneje v komični avanturi Imaginarij doktorja Parnasa.

Filmski projekt, katerega usoda naj bi bila zapečatena v naslednjih tednih, je stari maček komedije opisal kot verjetno svoj zadnji. »Ta film bo verjetno moj labodji spev. Način, kako so me sprejeli v Annecyju, vidim kot spodbudo za naprej. Očitno namreč še nisem za v staro šaro, saj me mladi ustavljajo na ulici in mi pripovedujejo, kako so moji filmi vplivali nanje,« je pripovedoval ob robu filmskega festivala v francoskem mestu Annecy. Gilliam je sicer nazadnje leta 2018 posnel komedijo Mož, ki je ubil Don Kihota, pri svojem zadnjem filmu pa je zaradi težav z zagotovitvijo financiranja že namigoval na upokojitev.