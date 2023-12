Odvetniki Alekseja Navalnega so danes sporočili, da so izgubili stik z zaprtim ruskim opozicijskim voditeljem, ki bi naj bil zaprt v kazenski koloniji približno 240 kilometrov vzhodno od Moskve. Voditelja ruske opozicije in glasnega kritika režima predsednika Vladimirja Putina so avgusta obsodili na 19 let zapora, potem ko je bil spoznan za krivega zaradi ustvarjanja ekstremistične skupnosti, financiranja ekstremističnih dejavnosti in več drugih kaznivih dejanj. Pred zadnjo obsodbo je bil sicer že obsojen na 11 let in pol v strogo varovanem zaporu zaradi goljufije, kršitve pogojnega izpusta in drugih obtožb, ki jih zanika.

Kot so sporočili njegovi odvetniki, so bili njihovi večkratni poskusi vzpostavitve stika z Navalnim, ki bi naj imel resne zdravstvene težave, neuspešni. Po poročanju medijev bi se naj prejšnji teden zgrudil in potreboval infuzijo, najverjetneje zaradi podhranjenosti. »Glede na nečloveške razmere, v katerih je zaprt – ni prezračevanja, ni tople vode v celici in ni primerne hrane – bi lahko šlo za omedlevico zaradi lakote,« ugibajo v njegovi ekipi.

Je bil premeščen?

»Na žalost še ne vemo ničesar o njegovem statusu,« je Kira Jarmiš povedala za Guardian. »Danes je šesti dan, odkar odvetniki niso videli Alekseja.« Danes bi se sicer moral prek videokonference priklopiti na zaslišanje na sodišču, a se ni. Uradniki so okrivili izpad električne energije, a so kasneje odvetnikom dejali, da ni več naveden kot zapornik v kazenski koloniji IK-6, dodatnih informacij pa niso podali. Kot je še povedala tiskovna predstavnica, v njegovi ekipi domnevajo, da bi lahko bil premeščen, zato ga iščejo v drugih kazenski kolonijah, a za zdaj brez uspeha.

Premestitev v zapor s strožjim režimom so njegovi sodelavci pričakovali že po avgustovskem podaljšanju zaporne kazni. Ocenjujejo, da je premestitev povezana z nedavno Putinovo napovedjo, da bo znova kandidiral ne predsedniških volitvah, ki bodo marca.