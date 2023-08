»Alekseja Navalnega so obsodili na 19 let v kazenski koloniji s strogim režimom varovanja,« je sporočila tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. Novinar francoske tiskovne agencije AFP, ki je spremljal izrek kazni, je dejal, da se je Navalni nasmehnil sodniku, ko je prebral obsodbo in objel še enega obtoženca, nato pa se je končal prenos.

Ruski tožilci so za Navalnega v okviru sojenja zaradi obtožb o ekstremizmu zahtevali 20 let zapora. 47-letni Navalni, ki so mu odvzeli prostost pred dvema letoma, v kazenski koloniji vzhodno od Moskve že prestaja devetletno zaporno kazen zaradi poneverbe, kar pa njegovi podporniki vidijo kot kazen za njegovo politično delo.

Navalni je v izjavi še pred izrekom kazni dejal, da bo verjetno dobil dolgo kazen. »To bo dolga kazen. Zato ji pravijo 'stalinistična' kazen,« je povedal. Kot je še dejal Navalni, sicer glasen kritik Kremlja, je glavni namen dolge zaporne kazni »ustrahovati tebe, ne mene«.

Ogorčeni odzivi

Odločitev sodišča že odmeva zunaj Rusije. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Turk je bil kritičen do zlorabe pravosodja v politične namene. »Nova, danes izrečena kazen opozicijski osebnosti Alekseju Navalnemu znova zbuja resno skrb glede pravosodnega nadlegovanja in izkoriščanja pravosodnega sistema v politične namene v Rusiji,« je sporočil. Ruske oblasti je pozval, naj ga izpustijo.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ocenil, da gre pri odločitvi znova za navidezno sojenje, kar ni sprejemljivo, so sporočili iz Bruslja. »Ta arbitrarna obsodba je odgovor na njegov pogum, da je kritičen do kremeljskega režima,« je dodal. Tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je obsodila odločitev sodišča. »Ruski arbitrarni pravosodni sistem, da se zapre Alekseja Navalnega še za 19 let, je čista nepravičnost,« je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Navalni ima ogromno sledilcev na družbenih omrežjih, kjer objavlja videoposnetke, ki razkrivajo domnevno korupcijo med rusko elito. Ruske oblasti so leta 2021 njegovo organizacijo za boj proti korupciji razglasile za ekstremistično in jo zaprle, zaradi česar so njeni zaposleni, prostovoljci in podporniki izpostavljeni večjemu tveganju pregona.