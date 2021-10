Potem ko je lani nagrado za človekove pravice evropskega parlamenta prejela beloruska opozicija za hrabro zoperstavljanje režimu Aleksandra Lukašenka, je letos nagrada odšla še nekoliko vzhodneje. Prejemnik nagrade za svobodo misli saharov (ime je dobila po nekdanjem sovjetskem disidentu Andreju Saharovu) je postal Aleksej Navalni, zaprti ruski kritik predsednika Vladimirja Putina. Za nagrado sta ga nominirali poslanski skupini konservativne Evropske ljudske stranke in liberalne Prenovimo Evropo.

Leta 2020 z živčnim strupom zastrupljeni Navalni se je po uspešnem okrevanju v Nemčiji vrnil v Rusijo, kjer pa so 45-letnega disidenta nemudoma aretirali zaradi kršitve določil pogojne zaporne kazni iz leta 2014. Obsojen je bil na poltretje leto zapora v delovni koloniji in ni mogel nastopiti na septembrskih parlamentarnih volitvah. »Neutrudno se je boril proti korupciji režima Vladimirja Putina. To ga je stalo svobodo in skorajda tudi življenje,« je o nagrajencu dejal predsednik evropskega parlamenta David Sassoli.

Odnosi med EU in Rusijo so močno prepleteni prav z usodo Navalnega. Krepko so se zaostrili in končali na najnižji točki doslej po njegovi zastrupitvi, aretaciji in vnovični obsodbi, ko je EU proti ruskim posameznikom uvedla sankcije. Nagrado za politika in aktivista Navalnega danes pozdravil tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, potem ko je Rusija nekaj dni prej napovedala zaprtje svojega predstavništva pri severnoatlantskem zavezništvu.

Medtem ko še prestaja zaporno kazen, Navalnemu rusko tožilstvo že grozi z novo obtožnico. Pred dnevi ga je posebna komisija v zaporu opredelila za skrajneža in terorista, so pa obenem ocenili, da ne obstaja več grožnja, da bi hotel pobegniti. Navalni se je na spremembo statusa odzval sarkastično: »Bal sem se, da bodo zahtevali, da poljubim portret Putina in se učim na pamet citatov Dmitrija Medvedjeva. A ne bo treba. Zdaj nad mojim pogradom visi le napis, da sem terorist.« ag