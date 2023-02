»Življenja več deset tisoč ruskih vojakov so bila nesmiselno uničena,« je Navalni zapisal v izjavi, ki jo je označil za svojo »politično platformo«. »Dokončni vojaški poraz je mogoče odložiti za ceno življenj več sto tisoč dodatnih rezervistov, vendar je na splošno neizogiben,« je dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po njegovih beseda je bilo »na desettisoče nedolžnih Ukrajincev« ubitih, ker se je ruski predsednik Vladimir Putin želel obdržati na oblasti »za vsako ceno«. Rusija bi morala po njegovem spoštovati ukrajinske meje, določene leta 1991, ki so vključevale tudi polotok Krim.

»Tu ni o čem razpravljati,« je dejal Navalni, ki meni, da v 21. stoletju z vojno ni mogoče spreminjati meja. »Morali bi biti del Evrope in slediti evropski razvojni poti,« je ocenil in dodal, da Rusija potrebuje parlamentarno republiko ter da je treba odpraviti Putinovo diktaturo in izvesti svobodne volitve, navaja AFP.

Navalnega so ruske oblasti zaprle v začetku leta 2021, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020. Trenutno v kazenski koloniji približno 260 kilometrov severovzhodno od Moskve prestaja devetletno zaporno kazen zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja.