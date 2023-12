Prija, kot novi regionalni zvezdi ljubkovalno pravijo srbski mediji, je z družino ves čas bivala v »najbolj luksuznem zagrebškem hotelu«, za to pa je po pisanju srbskega Kurirja plačala okoli 17.000 evrov. »Iz Beograda je pripeljala vso družino, a tudi najožjo ekipo sodelavcev, ki jo spremljajo na vsakem koncertu,« je povedal zaposleni v hotelu, ki je želel ostati anonimen. Kot je še razkril, je Aleksandra najbolj uživala v udobju svojega luksuznega apartmaja, presenetilo pa ga je, kako nezahtevna je. »Aleksandra ni kot druge pevke. Ko k nam pridejo zvezde njenega kova, v hotelu pogosto ustvarijo kaos in zahtevajo nemogoče, ampak Prijovićeva je drugačna. Je kulturna in lepo vzgojena, spoštuje in ceni vse okoli sebe, tudi nas, osebje,« je povedal.

Pojasnil je, da sobe ni zapustila pogosto ter da so frizerji in vizažisti prihajali k njej, tako da se je v Areno odpravila popolnoma urejena. Uporabljala je sobno strežbo, a ni imela posebnih zahtev, rada pa je ustregla vsem, še posebej svojemu sinu. Hotelski uslužbenec je za časopis Kurir še razkril, da je bila pevka tudi nekoliko prehlajena, a da je šlo za lažji prehlad in da je kljub temu hodila na tonske vaje, na katere se je vozila v dragem avtomobilu, medtem ko so njeni sodelavci uporabljali minibus.