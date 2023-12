Na Pragerskem so včeraj proslavili zaključek več kot 113 milijonov evrov vrednega, evropsko sofinanciranega projekta nadgradnje vozlišča Pragersko z ureditvijo železniške postaje. Projekt je pomemben tudi za lokalno prebivalstvo, saj so po dolgih prizadevanjih dočakali cestni podvoz; železnica je namreč povzročala čakanje in zastoje.

Z gradbenimi deli so začeli maja 2021, zaključena pa so bila sredi oktobra. Kot je poudaril minister za kohezijo Aleksander Jevšek, so za projekt od evropskega sklada za regionalni razvoj prejeli 40, od Sklada za podnebne spremembe pa še deset milijonov evrov. Železniška postaja se ponaša s prenovljenim postajnim poslopjem, peronsko in tirno infrastrukturo ter novim podhodom. Postajno poslopje ima novo fasado, streho, čakalnico ter sanitarije, obnovljena sta objekta signalno-varnostnih naprav in prometnega urada, zgradili so tudi otočni in bočni peron z nadstrešnicami. Na območju nekdanjega križanja železnice s Ptujsko cesto so zgradili podvoz, s katerim so po besedah državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Andreja Rajha povečali varnost in pretočnost prometa in hkrati bistveno zmanjšali izpuste v okolje. Štetje prometa je namreč pokazalo, da so bile doslej zapornice na nivojskem prehodu v 15 urah dnevno skupaj zaprte kar sedem ur; na letni ravni je to pomenilo do 35.230 ur skupnega čakanja pred zapornicami. Za lažji dostop do železniške postaje so uredili parkirišči z več kot 150 parkirnimi mesti ter kolesarnico.