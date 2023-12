Nepreslišano: Tomaž Šušteršič, generalni sekretar 60. Zlate lisice

Zgodovina nas uči, da je bila Zlata lisica kar nekajkrat prestavljena na Gorenjsko. V Kranjski Gori ima že nek drugi dom. Dejstvo je, da je mednarodna zveza (Fis) tekmo v tem terminu določil s prizoriščem Kranjska Gora. To ni bila odločitev smučarske zveze (SZS), ne Branika ali kogarkoli drugega. To je bilo tako, da če želimo tekme ohraniti v Sloveniji, potem je možno v tem terminu in v Kranjski Gori, ki daje večjo snežno garancijo, večjo zanesljivost izvedbe. Predstavniki Fis so tekmo, čeprav je bila pred leti že pod vprašajem oziroma je v nekih predlogih koledarjev celo ni bilo več, vrnili Sloveniji. Z zavezo, da se bo do nadaljnjega organizirala v Kranjski Gori. To so dejstva, osnova, od tu smo začeli delati. Za SZS je pomembno, da je tekma ostala v Sloveniji. V Mariboru ali v Kranjski Gori, ni pomembno. Ne nazadnje bodo to povedali predstavniki Fis, ki evalvirajo prizorišča. Eno je tradicija, drugo pa realna zmožnost nekaj organizirati. Moramo vedeti, da Fis prizorišča uvrsti v koledarje tako, da jih podeli nacionalnim smučarskim zvezam, te pa potem pravice izvedbe podelijo lokalnim organizatorjem – v primeru Pokala Vitanc ASK Kranjska Gora, v primeru Zlate lisice ASK Branik. Ko je Branik na neki točki ugotovil in jasno izrazil, da zanj organizacija v Kranjski Gori ni finančno vzdržna, smo razmišljali, kako jo zadržati v Sloveniji in izpeljati, da bo vzdržna. Vskočil je SZS z zavodom Sloski, ki skrbi, da bo Zlata lisica organizirana na čim bolj podobnem nivoju kot smučarski skoki v Planici. Večer