Kot so sporočili iz Netanjahujevega kabineta, je bil za dostavo na območje Gaze odobren »minimalen dodatek goriva – potreben za preprečitev humanitarnega kolapsa in izbruha epidemije«. Količino bodo občasno določali glede na razmere v Gazi, so dodali na omrežju X. Napoved sledi opozorilu Guterresa, ki je v sredo izrazil bojazen, da bi se lahko v oblegani enklavi zaradi izjemno slabih razmer in skorajda onemogočene humanitarne pomoči kmalu popolnoma sesul javni red. Obenem je znova pozval k premirju.

Prvič, odkar je od leta 2017 na položaju, je uporabil 99. člen ustanovne listine ZN, ki mu omogoča, da Varnostni svet ZN opozori na določeno zadevo, ki po njegovem mnenju lahko ogroža ohranitev mednarodnega miru in varnosti.

Izraelski zunanji minister Eli Koen je v odzivu menil, da je Guterresov mandat »grožnja za svetovni mir«, s svojim pozivom pa da dejansko izraža podporo palestinskemu skrajnemu gibanju Hamas.

V zadnjih dneh sicer vse več strani, tudi zavezniki Izraela, opozarjajo na vse slabše humanitarne razmere v Gazi. Skupina G7 je v sredo pozvala k nujnemu ukrepanju, že pred dvema dnevoma pa so ZDA pozvale k dobavi večjih količin goriva v palestinsko enklavo.

Obstreljevanje juga Gaze se nadaljuje

Izrael je ponoči nadaljeval z napadi na jug Gaze. Izraelske sile so ciljale mesto Rafa na skrajnem jugu enklave, pri čemer naj bi bilo ubitih in ranjenih več ljudi. Izrael je v vojni, ki traja dva meseca, civiliste večkrat pozval k evakuaciji na jug in kot varno mesto izpostavil ravno Rafo, kamor se je zateklo več deset tisoč civilistov.

»Izraelska vojska je z ostrim tonom civilistom ukazala, naj se preselijo v Rafo, češ da je tam varno, vendar je bilo od sinoči napadenih in uničenih najmanj pet hiš,« je povedal dopisnik katarske televizije Al Jazeera in opozoril, da so izraelski napadi terjali ogromno smrtnih žrtev. Pojasnil je, da napadi niso bili osredotočeni na eno območje v Rafi in da so številni civilisti prepričani, da sedaj na območju Gaze ni več varnih krajev.

Po navedbah zdravstvenih virov je Izrael med drugim napadel begunsko taborišče v Rafi, pri čemer je bila ubita najmanj ena oseba, več pa je bilo ranjenih.

Tiskovni predstavnik izraelskih sil je danes potrdil, da Izrael širi svojo kopensko operacijo in napreduje tako na severu kot na jugu Gaze. Poudaril je, da so v mestu Han Junis na jugu potekali intenzivni spopadi med izraelsko vojsko in borci palestinskega oboroženega gibanja Hamas, pri čemer naj bi bilo ubitih več pripadnikov Hamasa.

Na severu Gaze vojska trdi, da je prevzela nadzor nad regionalnim sedežem Hamasa v begunskem taborišču Džabalija, kjer je odkrila predore, ki naj bi vodili do Hamasovega vadišča in skladišča streliva, poroča izraelski časnik Haaretz.

Po navedbah nevladne organizacije Klub palestinskih zapornikov pa so izraelske sile ponoči nadaljevale z racijami na zasedenem Zahodnem bregu, kjer je bilo po navedbah nevladnikov pridržanih najmanj 21 Palestincev.