»Gre za izkušena strokovnjaka, ki sta se celotno poklicno pot izmenjevala med zasebnim sektorjem in javno upravo. Dobro poznata delovanje in ustroj obeh sistemov,« je dejal premier Golob.

Props je poklicno pot po Golobovih besedah začel kot strokovnjak v podjetju za upravljanje nepremičnin SPL, kjer se je med drugim ukvarjal z informacijskim sistemom, standardi kakovosti in projektiranjem. Kariero je nadaljeval na ministrstvu za okolje in prostor, kjer je prvič od znotraj spoznal sistem javne uprave.

Pozneje je prevzel menedžerski položaj v podjetju SPL, nakar je bil dve leti načelnik Upravne enote Litija. »Na ta način je imel možnost javni sektor spoznati z obeh plati, tako z uporabniške kot tudi z upravljavske, in to je zaznamovalo njegovo celotno poklicno pot,« je dejal premier.

Zadnje leto in pol je poslanec DZ. »S tem je postal tudi politik in imenovanje za ministra, če bo do njega prišlo, je nadaljevanje te njegove politične poti. Zato ocenjujem, da Props ustreza vsem kriterijem za ministra v vladi,« je dodal.

Po njegovih besedah je bila podobna tudi Novakova poklicna pot. Diplomirani krajinski arhitekt je začel na uradu za prostorsko planiranje kot strokovnjak za prostor, nato se je pridružil vladi, kjer je bil nekaj časa državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor. »Takrat sem imel to srečo, da sem bil tudi sam njegov kolega,« je dejal.

Kariero je nadaljeval v zasebnem sektorju, kjer se je ukvarjal z razvojem gradbenih projektov v turizmu in nepremičninah. Pozneje se je med drugim zaposlil na ministrstvu za finance, kjer je vodil projekt evidentiranja nepremičnin z namenom vzpostavitve osnove za morebitni nepremičninski davek. Nato je spet delal v zasebnem sektorju, oktobra pa je postal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor.

»Zaradi vseh teh izkušenj je bil najboljši kandidat za državnega sekretarja. Poprijel je za popoplavno obnovo in rezultati so danes tudi vidni,« je dejal premier. Poudaril je, da je Novak tudi izjemno izkušen strokovnjak za zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja in voda. »In ravno to je tisto, kar bo glavna prednostna naloga njegovega udejstvovanja na ministrskem mestu, zato ocenjujem, da ustreza vsem kriterijem za imenovanje za ministra v vladi,« je dodal.

Poslanci bodo o kandidatih glasovali danes.