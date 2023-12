Lučke v Postojnski jami

V največji turistični jami v Evropi so že prižgali lučke na praznično okrašeni jelki v koncertni dvorani Postojnske jame. S simbolično razsvetlitvijo v podzemlju so oznanili začetek adventnega časa in napovedali najbolj čarobne, že 33. žive jaslice v Postojnski jami. »Priprave na adventni čas smo začeli že takrat, ko se je večina še predajala toplim poletnim žarkom na obali,« z nasmehom pripoveduje predsednik upravnega odbora Postojnska jama Marjan Batagelj. »Prav zato ne dvomimo, da bomo z doživetjem božične pravljice, kot mnogi imenujejo naše žive jaslice, uresničili največja pričakovanja in presenetili tudi največje skeptike.«