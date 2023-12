Putinu so strokovjaki med ogledom razstave pojasnili, kako delujejo priprave na sprožitev sovjetske jedrske bombe in mu pokazali simulacijo nadzorne plošče, na kateri je tudi gumb za začetek jedrskega poskusa. Ruski predsednik si je raje, kot da bi pritisnil na gumb za sprožitev jedske bombe, ogledal simulacijo jedrske eksplozije.

Putin: »Vsak, ki bo poskušal izvesti jedrski napad na Rusijo, izbrisan z obličja Zemlje«

Naj spomnimo, da je Putin že od samega začetka vojne v Ukrajini Zahod pogosto opozarjal na velikost in zmogljivosti ruskega jedrskega arzenala in večkrat dejal, da bo vsak, ki bo poskušal izvesti jedrski napad na Rusijo, izbrisan z obličja Zemlje. V Belorusiji je že namestil taktične jedrske rakete in spremenil rusko stališče do dveh velikih orožarskih pogodb.

Nekateri Putinovo ponedeljkovo potezo vidijo kot del predvolilne kampanije, saj naj bi se marca prihodnje leto potegoval za še en šestletni predsedniški mandat.