Dobrih pet tednov po začetku kopenske ofenzive v Gazi je izraelska vojska razširila operacije na vso enklavo, torej ni več omejena samo na sever, je sporočil njen govornik. Okoli milijon Palestincev se je v drugi polovici oktobra na poziv Izraelcev umaknilo s severa na jug Gaze, a zdaj naj bi tudi na jugu, ki so ga zadnje dni zaznamovala silovita letalska bombardiranja, prišlo do bojev med izraelsko kopensko vojsko in hamasovci.

V izraelski vladi so prepričani, da se na jugu v mestu Kan Junis, se pravi v predorih pod njim, skriva glavni del Hamasovih zločincev. Tam naj bi tudi osvobodili 110 doslej izpuščenih talcev. Več deset izraelskih tankov napreduje proti Kan Junisu z vzhoda. Prebivalce mesta in begunce izraelska vojska poziva, naj se umaknejo še bolj na jug, v Rafo, ki je že povsem na meji z Egiptom in ki jo je Izrael v zadnjih dneh tudi bombardiral.

Še naprej pa izraelska vojska na severu stiska obroč okoli porušenega in v veliki meri evakuiranega mesta Gaza. Trdi, da je na severu odkrila več kot 800 predorov in jih okoli 500 razstrelila. V predorih naj bi našli številna trupla.

Ameriški pogoji

Težko se je izogniti vtisu, da hočejo Izraelci pregnati Palestince iz Gaze na Sinaj. V resnici si to želijo številni Izraelci. A Egipt in tudi Bela hiša temu ostro nasprotujeta. V ponedeljek je v Izrael pripotovala ameriška delegacija pod vodstvom podpredsednice ZDA Kamale Harris z nalogo, da se pogovori z izraelsko vlado o povojni ureditvi Gaze. Bela hiša noče dovoliti prisilne izselitve Palestincev, ponovne izraelske okupacije Gaze, zmanjšanja njenega ozemlja ali njene blokade. Izrael bi moral popuščati, saj so ZDA tiste, ki zdaj preprečujejo sankcije varnostnega sveta ZN zaradi vojnih zločinov v Gazi. Poleg tega dobi od ZDA vsako leto 3,5 milijarde dolarjev vojaške pomoči. Od ZDA je judovska država tudi odvisna pri preskrbovanju z granatami, bombami in raketami za protizračno obrambo.

Hamas pa je včeraj s svojimi precej neučinkovitimi raketami znova napadel Tel Aviv, kjer so se tako znova slišale eksplozije, žrtev menda niti tokrat ni bilo.

Pingpong z odgovornostjo za civilne žrtve

Demokrati v kongresu tudi menijo, da bi Izrael lahko dobil ameriško pomoč le pod pogojem, da se zmanjša število civilnih žrtev. Glavni svetovalec izraelske vlade Mark Regev pa pravi: »Najbolj si prizadevamo, da ne bi bilo civilnih žrtev.« Krivdo za pobite palestinske civiliste pripisuje Hamasu, ki svojo vojaško infrastrukturo, kot so vhodi v predore, skriva v bolnišnicah in šolah. V ponedeljek je tako Izrael bombardiral dve šoli na severu Gaze, menda je umrlo okoli 50 ljudi.

Samo v noči z nedelje na ponedeljek je zaradi izraelskih bombardiranj Gaze umrlo več kot sto ljudi. Hamasove oblasti trdijo, da je po 7. oktobru v izraelskih napadih iz zraka, s kopnega in morja umrlo že okrog 16.000 ljudi, 42.000 je ranjenih. Izraelska vojska pa pravi, da te številke ne držijo, a v Združenih narodih jim verjamejo.

Obisk z mednarodnega kazenskega sodišča

Tožilec mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan, ki je britanski državljan, je v nedeljo ob svojem prvem obisku v Izraelu in na palestinskih ozemljih izjavil, da preiskujejo vojne zločine v sedanjem spopadu med Izraelom in Hamasom. »Treba je pokazati, da pravo deluje in da lahko brani vsakogar,« je dejal. Po njegovem so bili Hamasovi napadi 7. oktobra eden najhujših zločinov, močno pa je zaskrbljen tudi zaradi napadov, ki jih judovski priseljenci izvajajo nad palestinskimi civilisti na Zahodnem bregu. Palestinski aktivisti pa ga obtožujejo, da nepravično obravnava Izraelce in Palestince.