V sobotnem Dnevniku smo lahko prebrali, kaj vse ima o »aferi blatno govedo« za povedati odvetnik Franci Matoz, ki zastopa lastnika odvzete živine. Tokrat menda dela pro-bono in le zlobnih jeziki na Twitterju natolcujejo, da je ta stranka pravosodni policist.

Glede na splošno uveljavljeni trend izločanja dokazov proti Matozovim strankam ne dvomim, da mu bo to uspelo tudi tokrat. Vsi smo videli fotografijo odvzetih živali »v naravnem okolju«. V vsakem primeru se bo krave in ostalo živino verjetno kmalu začelo vračati. Kar bo lahko manjša poslovna priložnost za klene mladce: mlekomat za vse privržence takšne reje bi prav lepo zgledal sredi tistega jezerca. Gratis priložim še slogan: »Mleko z rodno grudo!« ali kaj podobnega. Vse ostale prebivalce Slovenije pa bi vprašal: bi kupili mleko s te kmetije, bi kupili meso s te kmetije, bi kupili karkoli s te kmetije?

Zaradi tega me je presenetila, pravzaprav skoraj zgrozila reakcija Kmetijske in gozdarske zbornice Slovenije, da gre za nesorazmeren ukrep. Še enkrat, smo videli isto fotografijo? Si ti ljudje predstavljajo slovensko kmetijstvo tako, do gležnjev v blatu? Ravno oni bi se morali z vsemi zakonskimi možnostmi truditi, da dobesedno iztrebijo takšne »kmete«, ki so vse prej kot kmetje. Vsekakor pa bi morali podpreti inšpektorico, s tem bi dali vedeti, da se takšno ravnanje v slovenskem kmetovanju ne bo toleriralo, nato pa bi problem rešili v tišini z normalnimi postopki. A so nekateri med njimi očitno začutili, da bi se dal iz tega d*eka delati politični kapital in tako je sledila »neustreznost«. Naslednji cilj bo verjetno inšpektorica.

Inšpektorica Danuša Štiglic bi morala namreč po trditvah velecenjenega odvetnika praktično postaviti mobilno pisarno na meji posesti lastnika, ga na neugotovljeni način obvestiti o vstopu na posest, nato ugotavljati identiteto skrbnika, zbirati in zapisovati izjave prič v prvi osebi, ravno tako izvedencev in drugih oseb v postopku, itd.

A kot smo lahko videli vsi, je inšpektorica povsem upravičeno ugotovila neprimernost okolja ter nujo, da se živali premesti na varno mesto, kjer je lahko nadaljevala postopke. Pika. In mislim, da ji moramo dobromisleči izreči vso podporo.

Bojan Marinč, Kočevje