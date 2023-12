Nepreslišano: dr. Matthias Katsch, soustanovitelj organizacij za pomoč žrtvam cerkvenih zlorab

Edina sprememba (pod novim papežem Frančiškom) je, da je javnost bolj pripravljena verjeti žrtvam (spolnih zlorab v Cerkvi) in da mediji o tej temi poročajo. To ustvarja pritisk na Vatikan in Katoliško cerkev, da se odziva in da mora vsaj dajati videz, da je dejavna na tem področju. V praksi vemo, da zaradi omenjene zakonodaje ni bil kaznovan noben škof. Nekateri škofje so bili umaknjeni z uradov, a javnost ni nikoli izvedela za razloge. Kakšen pomen ima neki zakon, če se ga uporablja na netransparenten in arbitraren način? Odločitve, sprejete za zastorom transparentnosti, tudi javnosti niso v pomoč, da bi razumela, kaj se dogaja. To velja tudi za vaš, slovenski primer Rupnik. Ta primer in vsi podobni povedo, da kanonsko pravo in sistem kot tak ne delujeta, saj če imaš dobre povezave v Vatikanu, se lahko izmuzneš brez večjih posledic. Pa čeprav si kot duhovnik s pozicije zaupne osebe pod krinko duhovnosti zlorabil človeka za spolni odnos.