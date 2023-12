V izraelskem bombnem napadu na jugu Gaze blizu meje z Egiptom je bilo zgodaj davi ubitih najmanj sedem ljudi, je sporočila vlada v Gazi, ki je pod nadzorom palestinskega skrajnega gibanja Hamas.

Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je bilo tarča izraelskega napada v soboto pozno zvečer tudi begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu Gaze, pri čemer je bilo ubitih najmanj 13 ljudi.

Izraelska vojska je davi sporočila, da je z bojnimi letali in helikopterji minulo noč napadala teroristične cilje, med njimi podzemne predore, poveljniške centre in skladišča orožja. Dodali so, da so v napadu z dronom likvidirali pet pripadnikov Hamasa.

Od petka, ko se je iztekla prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom, je izraelska vojska po lastnih navedbah na območju Gaze izvedla več kot 400 napadov. V njih je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 240 ljudi. V vojni med Izraelom in Hamasom sta bila od izteka premirja ubita tudi dva izraelska vojaka, je sporočila izraelska vojska.

Hamas in palestinska skupina Islamski džihad sta napovedala raketne napade na več izraelskih mest, vključno s Tel Avivom.

Izrael izvedel povračilne napade na Sirijo in Libanon

Izraelska vojska je v odgovor na raketo, ki je danes iz Sirije priletela na zasedeno Golansko planoto, izvedela povračilni napad na Sirijo. Iz Libanona je bila medtem proti severu Izraela izstreljena protitankovska raketa, izraelska vojska pa se je odzvala z napadi na več lokacij v Libanonu.

Raketi iz Sirije in Libanona naj bi zadeli nenaseljena območja in nista terjali žrtev oziroma povzročili večje škode. Po navedbah Izraela je vojska v povračilnem napadu zadela lokacijo v Siriji, od koder je bila izstreljena raketa proti Golanski planoti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael pogosto obstreljuje sosednjo Sirijo in od leta 1967 okupira sirsko Golansko planoto. To območje si je tudi enostransko priključil, česar pa Združeni narodi ne priznavajo.

Napadi na Sirijo so usmerjeni predvsem na skupine, ki jih podpira Iran in med katere spada tudi libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah. Od napada pripadnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra pa so izraelske sile znatno okrepile svoje napade na Sirijo in Libanon.