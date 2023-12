Sneženje v Nemčiji in Avstriji ponehalo, težave v prometu ostajajo

Na jugu Nemčije in v Avstriji, kjer je v soboto povzročalo preglavice obilno sneženje, so se razmere davi umirile. Na letališču v Münchnu je znova stekel letalski promet, tudi razmere na cestah so se normalizirale, še vedno pa so težave v železniškem prometu. V Avstriji opozarjajo na veliko nevarnost snežnih plazov.