Eksplodiralo je ob 7.40 po krajevnem času (0.40 po srednjeevropskem) med mašo v telovadnici na državni univerzi Mindanao v mestu Marawi, 817 kilometrov južno od prestolnice Manila.

Kot je povedal generalmajor Gabriel Viray, je najverjetneje eksplodirala doma izdelana bomba. »Gre za teroristično dejanje, ki ga je verjetno izvedla islamistična skupina Daulah Islamiyah Maute,« je dejal. Dodal je, da še ugotavljajo,ali gre za značilno bombo te skupine.

Po navedbah načelnika regionalne policijske uprave Allana Nobleze bi bil napad lahko maščevanje za smrt 11 borcev Daulah Islamiyah med vojaško ofenzivo v petek v bližnji provinci Maguindanao.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos je napad obsodil in poudaril, da bodo napadalci zanj odgovarjali.

Napadi skrajnežev na avtobuse, katoliške cerkve in javne tržnice Filipine pretresajo že več desetletij. Oblasti v Manili so leta 2014 podpisale mirovni sporazum z največjo uporniško skupino v državi, Islamsko osvobodilno fronto Moro, a manjše skupine muslimanskih borcev, ki nasprotujejo mirovnemu sporazumu, ostajajo aktivne, vključno z borci, ki izpovedujejo zvestobo skupini Islamska država. V regiji delujejo tudi komunistični uporniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

#Breaking At least one person has been killed, and several others have been injured in a bomb blast that occurred during a Catholic Mass celebrated at a University Gymnasium in the city of Marawi, Philippines. Few years ago this city was under the control of an Islamic State… pic.twitter.com/1eJf25NKc0