Do Mujanovićevega nenadnega odhoda je prišlo le dan po zmagi nad ACH Volleyjem, ki ga Kamničani niso premagali vse od finala pokala Slovenije leta 2021. Namesto da bi mladi reprezentant prišel na trening, so v klubu s strani njegovega zastopnika dobili sporočilo, da Mujanović enostransko in brez obveznosti prekinja pogodbo s Kamničani. V kamniškem klubu na to seveda niso pristali.

»Že pred Nikovim odhodom me je klical športni direktor Monze Claudio Binatti, ki se je zanimal zanj, vendar sem mu pojasnil, da ga preveč potrebujemo, da je naš prvi korektor in nanj resno računamo. Mislim sem, da je to nekako sprejel, vendar so to na koncu vseeno izvedli. Zanimivo je, da za tem stoji Georges Matijašević, ki ima z Rajkom Jokanovićem menedžersko agencijo LZ Sport Pro in je zastopnik številnih slovenskih odbojkarjev, tudi reprezentantov. Tako smo se preko njegove agencije letos dogovorili za prihod Mladena Kašića, Črtomirja Bošnjaka, Bernarda Bakonjija in Tomislava Mitrašinovića, po drugi strani pa nam je odpeljal Mujanovića,« je neljubo situacijo z mladim kamniškim korektorjem pojasnil Tomi Šmuc, športni direktor Calcit Volleyja.

Pristojno sodišče pritrdilo Kamničanom

»O morebitnih pravnih vprašanjih, če bi do tega prišlo, naj odloča pristojno sodišče,« so ob Mujanovićevem nenadnem odhodu v sporočilu za javnost med drugim zapisali v kamniškem klubu. Sredi tega tedna je tudi že prišel odgovor s strani pristojnega sodišča, ki je v začasni odredbi potrdilo, da ima mladi slovenski reprezentant veljavno pogodbo s Calcit Volleyjem. Le dan pozneje, v četrtek, pa je prišla informacija, da bi Svetovna odbojkarska zveza (FIVB) morda vendarle lahko odobrila Mujanovićev prestop in mu izdala dokument ITC (International Transfer Certificate). In to kljub temu, da mu ga Odbojkarska zveza Slovenije ni izdala.

»To, kar dela FIVB, je popolnoma nelogično. Če slovensko sodišče izda začasno odredbo, da ima Mujanović veljavno pogodbo z nami, ne vem, kdo na FIVB si sploh upa peljati naprej. Tu se ne upošteva ne OK Kamnik, ne sodišča in ne OZS, ampak očitno nekdo deluje na svojo roko oziroma mu je v interesu, da se to izpelje. V vsakem primeru bomo naredili vse, da se to ne izpelje, kajti preprosto ne vemo več, kaj pomenijo podpisane pogodbe, ki jih prizna slovensko sodišče. Ali to potemtakem pomeni, da lahko vsi slovenski igralci prekinejo pogodbe s svojimi klubi in gredo v tujino,« se upravičeno sprašuje Šmuc.

Mujanović še ne daje izjav

»V tem trenutku žal še ne morem dati izjave, saj gre za zelo občutljivo zadevo. Vse skupaj je v rokah odvetnika in mojega zastopnika,« je na vprašanje, kako vse skupaj komentira, odgovoril Nik Mujanović. Ker se situacija spreminja iz dneva v dan, je težko reči, kako se bo vse skupaj razpletlo. Dejstvo je, da ima Mujanović s Kamničani podpisano veljavno pogodbo, kar bi moralo biti edino merodajno, še zlasti zato, ker so jo v celoti izpolnjevali. Lani recimo, v želji, da bi čim več igral, niso podaljšali pogodbe z Mitjo Gasparinijem in tudi v letošnji sezoni je bil njihov prvi korektor. »V vsakem primeru je lahko tudi Nik tisti, ki bi to prekinil in se vrnil v klub. On bi lahko rekel, okej, če je sodišče tako odločilo, je pogodba očitno veljavna in mi ti, ki so mi svetovali, tega niso najbolj pojasnili. Tako on kot njegov oče, ki je bil sopodpisnik pogodbe, saj je bil Nik takrat še mladoleten, vesta, koliko je Calcit vlagal vanj,« rešitev nastalega zapleta vidi Šmuc, ki meni, da bi pomembno vlogo lahko odigral tudi selektor Gheorghe Cretu, saj je tistim reprezentantom, ki še igrajo v slovenskih klubih, svetoval, naj čim prej odidejo v tujino.

Zaščiti slovenske klube in igralce

»Toda ob tem se pozablja, da so vsi reprezentanti najprej prerasli slovensko ligo in šele nato odšli v tujino, prav tako pa tudi, da če ne bi bilo močnih slovenskih klubov, kot je bil in je še ACH Volley in zdaj Calcit in drugi, tudi teh uspehov reprezentance ne bi bilo. Če se odgovorni, tudi na OZS, ne bodo postavili in zaščitili slovenskih klubov in tudi igralce, potem se bojim za prihodnost slovenske odbojke,« je zaključil Šmuc.

Na podoben način naj bi menedžerji skušali vplivati tudi na Uroša Planinšiča, ki je ostal v Calcit Volleyju, s podobno zgodbo, vendar drugačnim razpletom, pa se je v Merkur Mariboru soočal Sebastijan Škorc v primeru še enega mladega reprezentanta Roka Bračka. »Zavedati se moramo, da so to vendarle le še otroci, in če mu ponudiš liziko, so takoj navdušeni, zato jih je treba pravilno usmerjati. Na srečo se je Bračko tega zavedal in njegova želja je bila, da kariero nadaljuje v našem klubu, tako da gre za dva različna primera. Mujanovićevega primera ne poznam v celoti, toda glede na to, da ima podpisano pogodbo s Calcitom, je vse jasno. Ne želim biti kritičen do njega, nisem jaz tisti, ki bi odločal, toda pogodbo je treba spoštovati,« je prepričan nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki zadnja leta uspešno vodi Mariborčane, s katerimi je predlani, vsaj začasno, prekinil prevlado ACH Volleyja.