#intervju Miloš Kosec: Kot družba in država nimamo ambicij po gradnji boljšega sveta

Edvard Ravnikar, eden najvidnejših arhitekturnih modernistov pri nas, je bil ustvarjalec širokega polja delovanja, učitelj in virtuozni intelektualec. Kot pravi dr. Miloš Kosec, docent na ljubljanski fakulteti za arhitekturo in kustos razstave v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Struktura modernosti: Iskanja Edvarda Ravnikarja, pod katero se podpisuje skupaj z italijansko arhitekturno teoretičarko Sussano Campeotto, so tako zgrajeni kot neuresničeni Ravnikarjevi projekti še danes v velik navdih. »Kažejo namreč, da se da prostor urejati v skladu s potrebami družbe in da je z arhitekturo mogoče graditi ne le posameznih hiš, temveč svet opremljati z družbenimi in okoljskimi orodji preživetja. Zato, da se namesto o lepem mestu raje pogovarjamo o varnem in prijaznem mestu. Najprijaznejše mesto na svetu, to bi bilo lepo vodilo,« pravi.