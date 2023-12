Meteorologe količina padavin »kar malo skrbi«, je dejal Blaž Šter. Trenutno sicer pada v večini države, dež pa je razmeroma enakomeren. Popoldne in v noči na soboto bo intenziteta dežja večja, tako da lahko do sobote zjutraj na območju Julijskih Alp pade od 150 do 200 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več.

Zaradi obilnih padavin se bodo reke hitro odzvale in hitro naraščale, opozarja Šter. Reke v večjem delu države že naraščajo, na območju pogostih poplav pa se že razlivata Vipava in Kolpa.

Hidrologi na Arsu so za soboto za Zgornje Posočje in Gorenjsko izdali oranžno opozorilo, saj bodo reke močno narasle in lahko poplavljajo. Posamezne reke v osrednji Sloveniji, Krka s pritoki in Kolpa pa se bodo razlivale na območju pogostih poplav, velik bo tudi pretok Drave. Ob močnejših nalivih zlasti v jugovzhodni Sloveniji lahko poplavi tudi padavinska voda. V soboto dopoldan se lahko po najnižjih delih obale razlije tudi morje, so zapisali v hidrološkem poročilu.

Zelo se bo otoplilo

Danes bo nad naše kraje začel dotekati toplejši zrak. »Že danes je marsikje občutno topleje kot včeraj in pričakujemo, da se bo zelo otoplilo,« je dejal Šter. Ob tem bo pihal zmeren do močan veter južnih smeri. Danes zvečer in ponoči lahko na območju med Notranjsko in Dolenjsko ter v delu Osrednje Slovenije sunki južnega vetra presežejo 70 kilometrov na uro. Veter se bo spuščal, kar pomeni, da bo sunkovit in da bo sušil padavine, tako da bo v večjem delu Slovenije noč suha, obenem pa bomo imeli obilne padavine na severozahodu, je pojasnil Šter. Temperature bodo danes zelo visoke, tudi več kot 15 stopinj Celzija, izjemno topla bo tudi noč na soboto.

Vremenska slika za soboto pa se je glede na napovedi v prejšnjih dneh spremenila. Sprva bo še toplo, ponekod tudi do 15 stopinj Celzija, padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severa pričelo hladiti. V kratkem času se bo ohladilo za okoli 10 stopinj Celzija.

Po nižinah večinoma brez snežne odeje

Šter je dejal, da bo po nižinah večinoma ostalo brez snežne odeje. »Verjetno bo tudi kaj snežilo, a ker bodo tla topla in ker se bo intenziteta padavin v soboto popoldne zmanjševala, verjetno ne bo zapadlo veliko snega,« napoveduje. Okoli pet centimetrov snega sicer lahko zapade na Koroškem, v višjih legah Notranjske in Dolenjske do deset centimetrov. V Alpskih dolinah in v višjih legah bo snega nekoliko več. Tam ga lahko zapade med 20 in 30 centimetrov.

V prihodnjih dneh pa se meteorologi nadejajo hladnejših dni. Zlasti v nedeljo in ponedeljek zjutraj bodo temperature okoli - 5 stopinj, kjer bo tla prekrila snežna odeja pa lahko tudi okoli - 15 stopinj Celzija. Nedelja bo sicer suha, lahko se pokaže tudi sonce.