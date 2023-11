Eden pomembnejših ciljev izolskega turizma je prerazporeditev turističnih tokov na vse leto. To uresničujejo z dogodki in promocijo doživetij, ki so gostom na voljo tudi zunaj glavne turistične sezone. Zato veselijo podatki, da se zanimanje za Izolo v primerjavi z letom 2019, ko obisk ni bil motiviran s turističnimi boni, v pred- in posezoni povečuje. Z bogatim programom zimskega dogajanja, ki se z Ledenim otokom začne 1. decembra in bo trajal do 21. januarja, pa računajo na dober obisk tudi ob zaključku leta.

V Izoli so oktobra našteli več kot 36.000 prenočitev, kar pomeni štiriodstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani, v primerjavi s predkoronskim letom 2019 pa je rast 15-odstotna. V prvih letošnjih desetih mesecih so sicer skupaj našteli več kot 520.000 prenočitev. To pomeni, da je bilo v primerjavi z letom 2019 prenočitev sedem odstotkov več.

Iz statističnih podatkov lahko razberemo, da je bilo med januarjem in oktobrom letos v Izoli 46 odstotkov domačih gostov, sledijo jim Avstrijci z 11 odstotki, 10 odstotkov je bilo Nemcev, gostov iz Italije oziroma Češke po 5 odstotkov, za odstotek manj je bilo Madžarov. V Izoli so zelo zadovoljni z obiskom iz drugih držav, saj so v prvih desetih mesecih gostili kar 76.953 tujih obiskovalcev, ki so prispevali 252.970 prenočitev. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2022 podatki kažejo na 15-odstotno rast prihodov tujih turistov in 18-odstotno rast prenočitev turistov iz tujine.