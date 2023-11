Nekateri se utapljajo, drugi plavajo mrtvaka

Slovensko sodstvo je pred nekaterimi pomembnimi spremembami. Trenutno ima odprte najmanj tri večje fronte. Prva se nanaša na ustavne spremembe glede imenovanja sodnikov in sestave sodnega sveta, druga na prenovo sodniške zakonodaje, tretja pa na že več kot eno leto trajajočo sago sodniških plač, za katere je tudi ustavno sodišče presodilo, da so protiustavno urejene – najbolj problematično je nesorazmerje med poslanskimi plačami in plačami prvostopenjskih sodnikov.