Slovenija na SP v številkah

Za slovenske rokometašice bo letošnji nastop v Skandinaviji že osmi v zgodovini svetovnih prvenstev. Premierno so med svetovno elito nastopile v Nemčiji 1997 in osvojile končno 18. mesto, nato pa še v Italiji 2001 (9.), na Hrvaškem 2003 (8., najboljša uvrstitev doslej), v Rusiji 2005 (14.), Nemčiji 2017 (14.), na Japonskem 2019 (19., najslabša uvrstitev doslej) in v Španiji 2021 (17. mesto). Na dosedanjih sedmih nastopih na SP je Slovenijo vodilo pet različnih selektorjev: po dvakrat Uroš Bregar (2017, 2019) in Marta Bon (1997, 2003), po enkrat pa Tone Tiselj (2001), Robert Beguš (2005) in Dragan Adžić (2021).