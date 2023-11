Z nožem nad prijatelja, 16 let in pol zapora

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo obrambe na sodbo, s katero je bil Fatah Rašid Adaouri obsojen zaradi poskusa umora v ljubljanskem azilnem domu in dodatno poškodovanja tamkajšnjega inventarja. Enotna kazen znaša 16 let in sedem mesecev.