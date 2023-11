#intervju Johannes Kirsten, dramaturg: Treba je razdomoviniti pripadnost

Johannes Kirsten je literaturo in književnost študiral v Berlinu in New Yorku, nato je delal v gledališčih v Mannheimu in Leipzigu, v Schauspielu Hannover, pa tudi v Nacionalnem teatru v Seulu in v Hellerau, Evropskem umetniškem centru v Dresdnu. Zdaj je glavni dramaturg v berlinskem Teatru Maksima Gorkega in soavtor programa letošnjega 6. Jesenskega salona, ki poteka pod naslovom Lost – You Go Slavia ter tematizira ne le našo, ampak tudi vse sedanje vojne.