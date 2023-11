Na ministrstvu za obrambo pravijo, da bo imela Slovenska vojska z nakupom šestih večnamenskih helikopterjev AW139M na voljo najmodernejši helikopter, ki je narejen po zadnjih varnostnih standardih. Namenjen bo za podporo delovanju enot Slovenske vojske ter v sistemu zaščite in reševanja. Helikopter je zelo zmogljiv, hiter in prostoren, v njem je prostora za do 15 potnikov.

Večnamenski helikopter AW139M (Foto: arhiv proizvajalca)

Vsi helikopterji bodo imeli tudi možnost montaže modula, nizdelanega po meri ter tako primernega za instrumente in opremo zdravstvenih ekip. Helikopter AW139M je namreč zelo primeren za izvajanje nalog iskanja in reševanja, hkrati pa je uporaben tudi za gašenje požarov, naenkrat lahko odvrže do 2000 litrov.

Skupna vrednosti nakupa znaša 188,3 milijona evrov brez DDV

Znesek vključuje tudi stroške certifikacije italijanskega vojaškega letalskega organa. Letni stroški upravljanja projekta italijanskega ministrstva za obrambo pa znašajo 425.449 evrov.

Slovenska vlada je nakup izvedla na osnovi resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040.

»Izbira nakupa preko italijanske vlade predstavlja gospodarnejše ravnanje naročnika v primerjavi z neposrednim nakupom pri proizvajalcu helikopterjev. Slovensko ministrstvo za obrambo ima z italijansko vlado tudi možnost dolgoročnega skupnega sodelovanja in zagotavljanja interoperabilnosti v skupnih Natovih projektih in programih sodelovanja Evropske unije, kar bo vsekakor povečalo učinkovitost delovanja zmogljivosti v primerjavi z nakupom neposredno od proizvajalca helikopterjev.,« zagotavljajo na ministrstvu.

Natančna dinamika dobav helikopterjev AW139M bo po pojasnilih vlade usklajena v začetku naslednjega leta.