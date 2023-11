V prvi slovenski nogometni ligi Celje in Olimpija, ki ju na vrhu lestvice loči pet točk, nadaljujeta mrtvi tek, medtem ko Koper in Maribor popuščata. Koprčani po porazu v Kidričevem zaostajajo devet točk, Mariborčani po remiju v Fazaneriji že 14 točk. V četveroboju za prvaka utegne biti odločilen že naslednji krog, ko bo Celje v soboto ob 17.30 gostilo Koper, Maribor pa v nedeljo ob 15. uri na večnem derbiju z Olimpijo.

Celje zmagalo z aduti Brava

Vodilno Celje je po nepričakovanem izpadu iz slovenskega pokala reagiralo v slogu velikih ekip – z zmago na zahtevnem gostovanju v Šiški, kjer sta praznih rok ostala Olimpija in Maribor. Ton celjski igri je dajal tekaško in strelsko razigrani reprezentant Žan Karničnik, v obrambo pa je zanesljivost in mirnost prinesla vrnitev 36-letnega vratarja Matjaža Rozmana. Celje je Bravo premagalo prav z elementi, ki so sicer največji aduti Šiškarjev: dvoboji, skok, agresivnost, presing, druge žoge... Če je Celje na začetku sezone stavilo na individualno kakovost napadalcev, Nigerijca Charlesa Ikwuemesija, ki je odšel v italijanskega prvoligaša Salernitano, in Aljoša Matka, ki se je poškodoval, zdaj zmagujejo z moštvenim pristopom.

Olimpija je po prihodu trenerja Zorana Zeljkovića na igrišču vedno bolj uigrana, urejena in organizirana. Pod njegovim vodstvom je v državnem prvenstvu osvojila 13 od 15 možnih točk brez prejetega zadetka (2:0, 0:0, 1:0, 1:0, 2:0). Novi trener je najprej naredil red v obrambi, v napadu pa Olimpija premore toliko kakovosti, da točke lahko osvajajo tudi z individualnimi rešitvami. Obramba še ni popolna, saj si tekmeci priigrajo priložnosti, vendar v golu blesti Denis Pintol, ki je odlično zamenjal poškodovanega Matevža Vidovška. Postavni Korošec v lanski rekordni sezoni gola ni prejel 822 minut, Pintol je v slovenski ligi trenutno pri 458 minutah in 24 obrambah. Pred Olimpijo sta zahtevna izziva, v četrtek ob 18.45 v Stožicah tekma konferenčne lige z Lillom, vodilnim klubom skupine A, in v nedeljo derbi v Ljudskem vrtu. Olimpija z vsako tekmo do zimskega premora, ki se bo začel 17. decembra, lahko veliko pridobi ali izgubi. ​

​Šimundža zvezdnikov še ni povezal v ekipo

Med vodilno četverico je najbolj popustil Koper. Po odhodu Zorana Zeljkovića v Olimpijo je pod vodstvom novega trenerja Safeta Hadžiča najprej dvakrat remiziral (Mura, Bravo), nato zmagal (Rogaška) in nazadnje dvakrat izgubil proti ekipama z dna lestvice (Domžale, Aluminij), kar je povod, da so na Bonifiki prižgani vsi alarmi. Neuspehi Kopra so povezani s slabo strelsko formo in težavami z zdravjem. Vrnil se je Nik Omladič, a v Kidričevem je manjkal Maks Barišič, igralec z največ znanja, ki ga v svoje vrste želi zvabiti Celje.

V Mariboru trener Ante Šimundža zvezdniških posameznikov (Josip Iličić, Hillal Sudani) še ni povezal v šampionsko ekipo. Šimundža je prepričan, da so si na težkem gostovanju v Murski Soboti zaslužili več kot točko, a je za gol zmanjkalo več mirnosti v zaključku napadov. »Vidni so premiki v dinamiki igre in v želji po napadanju globine ter pri odzivih po izgubljenih žogah. To je dober obet za v prihodnje,« je optimističen trener Ante Šimundža, ki je o zaostanku 14 točk za Celjem povedal: »Ne razmišljamo o tem, ker nismo v tej poziciji. Zaostanek je velik, a naš cilj je, da se stabiliziramo. Če ne prejmeš gola, si en korak že naredil, je pa vedno lepše zmagati.«