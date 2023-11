#fotografija Med pikturalizmom in modernostjo

Krakovski MuFo (Muzeum Fotografii), edini javni muzej fotografije na Poljskem, se ponaša z več kot 70.000 eksponati, ki povzemajo zgodovino tega medija od druge polovice 19. stoletja do današnjega časa. Trenutno (do 28. januarja 2024) muzej ponuja na ogled odličen izbor del legendarnega Edwarda Steichna (1879–1973), ene ključnih osebnosti med fotografskimi ustvarjalci, ki so mediju vtisnili neizbrisen pečat.