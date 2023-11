»Skupno je od omrežja odrezanih 2019 naselij v 16 regijah,« je sporočilo notranje ministrstvo Ukrajine, ki jo je zajelo neurje z močnim vetrom, snegom in dežjem. Po navedbah oblasti v Odesi na jugu države so morale pristojne službe zaradi snega tam pomoč nuditi 1624 ljudem. Iz ujetih vozil so rešili najmanj 48 ljudi.

V Ukrajini brez elektrike skoraj 150.000 gospodinjstev

Po navedbah časnika Ukrajinska pravda se je zaradi snežnega meteža v Odesi zrušil 110 metrov visok dimnik elektrarne za proizvodnjo elektrike in toplote. Poleg tega je bilo prekinjenih več električnih vodov, odpovedale pa so tudi transformatorske postaje. Po uradnih podatkih je na območju brez elektrike skoraj 150.000 gospodinjstev.

Zaradi neurja je na polotoku Krim umrl en človek, so danes sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Domnevno naj bi moškega valovi odnesli v morje, kjer je utonil. Škoda na polotoku, ki ga od leta 2014 zaseda Rusija, naj bi bila velika, nekaj manj kot pol milijona ljudi pa je brez elektrike.

V obmorskem mestu Sevastopol so bili v ujmi poškodovani trije ljudje. Podrtih je na stotine dreves, poškodovanih na desetine avtomobilov, veter pa je odnesel strehe več deset hiš. Zaradi poplav je v lokalnem akvariju tudi poginilo več kot 500 živali, večinoma eksotičnih rib. V poplavljenem mestu Jevpatorija je bilo medtem poškodovanih sedem ljudi, okoli 300 pa so jih evakuirali.

Neurje težave povzroča tudi v južni Rusiji

Na polotoku je po odločitvi oblasti danes dela prost dan, guverner Sergej Aksjonov pa je razglasil izredne razmere. Neurje težave povzroča tudi v južni Rusiji, kjer so morali v regiji Krasnodar prekiniti delovanje naftnega terminala KTK v Novorusisku. Prekinjena je železniška povezava med mestoma Tuapse in Adler, promet pa stoji tudi na letališču v Sočiju.

Po navedbah oblasti v Moskvi je zaradi neurja v južni Rusiji in delih Ukrajine, ki jih zasedajo ruske sile, brez elektrike skoraj dva milijona ljudi. »Zaradi neugodnih vremenskih razmer je bilo ob 10. uri po moskovskem času brez električne energije približno 1,9 milijona ljudi,« je sporočilo ministrstvo za energijo. Po poročanju ruskih medijev so v ujmi življenje izgubile štiri osebe.

Težave tudi v Srbiji, kar 600 ljudi odrezanih od sveta, in Bolgariji

Neurje s snegom je konec tedna zajelo tudi Srbijo in Bolgarijo. Po Ivanjici in Novi Varoši na severozahodu Srbije ter delu območja Vranja na jugu so izredne razmere davi razglasili tudi v kraju Črna Trava, kjer je zapadlo od 80 do 100 centimetrov snega.

Po besedah poveljnika tamkajšnjega štaba za izredne razmere Slavoljuba Blagojevića so vasi na območju Črne Trave povsem zasnežene, prevozna ni niti ena cesta, povrhu pa jim primanjkuje potrebne mehanizacije. Okoli 200 ljudi naj bi bilo brez elektrike, približno 600 pa povsem odrezanih od sveta. »Potrebovali bomo najmanj deset dni, da bomo dosegli vse,« je ocenil Blagojević.

V Bolgariji so medtem zaradi snega sinoči izredne razmere razglasili v več kot desetih občinah. Tudi tam so brez elektrike številni kraji, več cest pa je neprevoznih. Šole na prizadetih območjih so danes večinoma zaprte.