Pri nogometni Olimpiji se nadaljuje preporod po prihodu trenerja Zorana Zeljkovića. Ljubljančani so pod vodstvom 43-letnega strokovnjaka v prestavljenem tretjem krogu z 2:0 odpravili Radomlje in tako vknjižili četrto zaporedno zmago, na vseh petih tekmah pod njegovim vodstvom v državnem prvenstvu pa sploh še niso prejeli gola. Kljub novim trem točkam zmaji zaostanka za vodilnim Celjem niso znižali, saj je moštvo trenerja Damirja Krznarja brezhibno opravilo svoje delo in v Ljubljani z 2:0 porazilo Bravo. Koper je presenetljivo klonil na gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju, medtem ko se po remiju z Muro v Murski Soboti zdi, da Maribor ni več v igri za naslov prvaka. Za prvim mestom namreč zaostaja že velikih 14 točk.

Pri Olimpiji zadovoljni le z drugim polčasom

V Športnem parku Domžale so bile Radomlje proti Olimpiji v prvem polčasu boljše in imele tudi več konkretnih priložnosti. Pri Ljubljančanih je dobro formo potrdil vratar Denis Pintol, med vidnejšimi posamezniki je bil tudi desni bočni branilec Jorge Silva. V nadaljevanju pa so gostje stopnjevali pritisk in le vprašanje časa je bilo, kdaj bodo prešli v vodstvo. Po slabi povratni podaji Dominika Prpića proti vratarju so se Radomljani zapletli, darilo pa je izkoristil Nemanja Motika, do katerega je prišla žoga, ki mu je ni bilo težko poriniti v prazen gol. Štiri minute kasneje je bila po podaji Jorgeja Silve obramba gostiteljev prenizka, kar je izkoristil prvi strelec prvenstva Rui Pedro in žogo s konico nogometnega čevlja poslal za hrbet Luke Baša ter tako odločil zmagovalca. Olimpija je sicer obračun končala z desetimi igralci, saj je v 85. minuti brez potrebe grob prekršek na sredini igrišča storil David Sualehe.

»Zelo sem zadovoljen z zmago. Zopet smo zadržali ničlo in bili dokaj trdni v obrambi. Prvi polčas bi morali igrati bolje, s prikazanim nisem bil zadovoljen. Po domače povedano smo bezljali. Zelo hitro smo želeli zaključiti akcije. Po drugi strani je bilo v zadnji tretjini preveč kompliciranja. Naredili smo preveč dotikov, tudi strani nismo obračali najbolje. Hitro smo analizirali zadeve med odmorom in v drugi del tekme takoj vstopili drugače. Na koncu, potem ko smo stopili na plin z uspešnimi menjavami, je zmaga zaslužena. Rezultat bi lahko bil še višji, obenem pa ne smemo pozabiti, da smo pri 0:0 nasprotniku dopustili nevarno priložnost. Ostati moramo mirni in pozitivno gledati naprej,« se je smejalo Zoranu Zeljkoviću, ki ga skupaj z igralci v četrtek ob 18.45 v Stožicah proti Lillu v konferenčni ligi čaka izjemno zahteven preizkus. »Verjamem, da ima vsaka ekipa prednosti in slabosti. Če bomo dovolj pametni, bomo imeli svoje priložnosti. Moramo sanjati. Vemo, da je Lille izrazit favorit, a v nogometu takšne ekipe ne zmagajo vedno. Upanje vselej obstaja in vse bomo naredili, da zmaga ostane doma,« je dodal Zeljković.

Šimundža pogrešal le gol

Derbi kroga med Muro in Mariborom na stadionu Fazanerija v Murski Soboti ni izpolnil pričakovanj. Mreži sta se na obeh straneh sicer zatresli, a sta bila zadetka razveljavljena. Pobudo so imeli gostje, a varovanci trenerja Anteja Šimundže niso pokazali prave kreativnosti oziroma domišljije, posledično pa si priložnosti praktično niso ustvarili. »Nismo prejeli zadetka, kar je v vsakem primeru napredek. A to je bila klasična delovna tekma za 0:1. Ambient je bil odličen, enako tudi igrišče. V Murski Soboti nikomur nikoli ni lahko, a mi smo imeli pravi pristop in bili boljši. Fantje so razočarani, a morajo gledati naprej in mirno delati ter napredovati,« je povedal trener Maribora Ante Šimundža, ki ga z igralci v prihodnjem krogu čaka derbi z Olimpijo v Ljudskem vrtu. Z delitvijo točk je bil manj nezadovoljen trener Mure Vladimir Vermezović. »Maribor nam ni povzročal veliko težav. Poskušal je s streli od daleč, a ni bil uspešen. Z mlado ekipo smo se dobro borili. Zadovoljen sem s točko, lahko pa bi prišli tudi do vseh treh, saj smo imeli najlepšo priložnosti na tekmi.«

1. SNL, preložene tekme 3. kroga: Rogaška – Domžale 1:2 (0:0, Gradišar 65; Šturm 55, Pišek 63), Radomlje – Olimpija 0:2 (0:0, Motika 62, Pedro 66), Bravo – Celje 0:2 (0:1, Karničnik 7, Kouter 75), Mura – Maribor 0:0, Aluminij – Koper 3:2 (2:1, Matić 22, Martić 28, Schaubach 78; Omladič 14, Tepšić 82).