V zgodovini so bile vse vojne zelo krvave in zelo drage in rezultat je bil do konca nepredvidljiv tako v vojaškem kot tudi v ekonomskem smislu. Za zmago so morali zmagovalci vložiti enormno energijo in velika lastna sredstva tako v materialnem smislu kot tudi v živi sili in tudi najeti veliko kreditov za to. Običajno je rezultat konflikta do konca visel v zraku. V vojnah so se oblikovale ekonomske in tudi vojaške koalicije. Da so evropske države lahko obranile Evropo pred Hitlerjem, je morala Evropa žrtvovati veliko človeških življenj in tudi veliko svoje ekonomije. Tudi mi smo imeli veliko žrtev in ekonomske škode, da smo se ubranili. Običajno ekonomija ni v prvem planu, ko potekajo boji. Kljub enormnim stroškom vseh teh vojn se je dolgoročno vložek v obrambo ekonomsko izplačal, saj se je v nekatere države vrnila demokracija in za premnoge tudi boljši življenjski standard, čeprav so bili življenjski pogoji po zaključku konfliktov za premnoge obupno bedni.

Ruska federacija je z napadom na Ukrajino po 70 letih prinesla v Evropo nova spoznanja, na katera Evropska unija ni bila niti malo pripravljena in so marsikoga presenetila. Šok je bil za vse enormen in nepričakovan in EU se je s težavo sprijaznila z novimi dejstvi. Naivnost EU o poceni ruskih energentih se je po mnogih letih čez noč razblinila. EU se je morala reševati in menim, da se je uspešno rešila pred ruskim energetskim napadom in zavarovala Evropejce pred 'zmrzaljo EU', ki jo je načrtoval predsednik Putin. Glede na nova globalna dejstva in razmere je pred vodstvom EU veliko težkih in enormnih izzivov, ki jih je zanetila Rusija z napadom na Ukrajino. Ne glede na rezultat vojne v Ukrajini pa nikoli več ne bo tako, kot je nekoč bilo in vsi politiki in deležniki se bodo morali znajti v novih pogojih in previhariti viharje in tornade in ekonomske pretrese, ki jih sploh še ne poznamo v celoti. Kljub zelo zapleteni situaciji verjamem v EU in v to, da bodo vodilni politiki EU znali najti rešitve iz zapletene globalne 'godlje' z igralci iz Kitajske, ZDA, Indije, Rusije, Savdske Arabije ... Tudi v 70-ih letih prejšnjega stoletja je energetski šok premešal karte in prinesel nove zmagovalce in poražence. Svet je narejen za zvite in prebrisane in knjige se bodo pisale na novo. Ekonomiko vojne bodo ocenjevali državljani na svoji koži in podali svoje mnenje o politiki in politikih.

Prepričan sem v Evropo, v to, da se bo Evropa ustrezno odzvala v nastalih okoliščinah in znala stabilizirati evropsko ekonomijo kljub novim igralcem. Zavedati se moramo, da ni enostavno voditi konglomerat držav in različnih narodov različnih pogledov z demokratičnimi načeli in zagotoviti mir in tudi spodobno ekonomijo. Več kot 70 let po drugi svetovni vojni in 30 let po padcu berlinskega zidu je Evropska unija dobro krmarila. Ali bo Evropska unija res glavna poraženka te vojne, bomo morali še malo počakati, da bomo Evropejci pokazali, kaj znamo in zmoremo. Že naslednje leto nas pričakujejo evropske volitve in se bodo polagali računi in bodo morda prišli tudi novi 'krmarji' Evropske unije z novimi spoznanji in novo vizijo EU v sedanjem ali mogoče tudi v drugačnem številu članic.

Jordan Kodermac, Solkan