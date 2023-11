Irci, posebno v Dublinu, so upravičeno pretreseni zaradi četrtkovih dogajanj v središču prestolnice, pa naj so jim bili priča ali pa so jih gledali na televiziji ali družbenih omrežjih, ki so ponovno igrala ključno vlogo. Drama se je začela ob pol dveh popoldne, ko je pred osnovno šolo v središču Dublina petdesetletni moški z nožem napadel skupino majhnih otrok, ki je stala v vrsti. Zabodel je tri, nato pa se mu je postavila po robu mimoidoča mlada uslužbenka vrtca, ki jo je prav tako zabodel. Potem se je mimo pripeljal voznik podjetja za dostavo pripravljene hrane in napadalca onesposobil.

Irski mediji so o napadu poročali pol ure pozneje, policija se je na prizorišču pojavila šele štirideset minut po začetku napada. Potem je sporočila, da je bilo v incidentu ranjenih pet oseb – deklici, stari pet in šest let, šestletni fant, tridesetletna uslužbenka vrtca in napadalec. Ena od deklic se je včeraj še vedno borila za življenje.

Priložnost za skrajno desnico

Drama se je nadaljevala ob pol sedmih zvečer, ko se je na prizorišču napada pojavilo okoli 150 protestnikov. Kmalu jih je bilo vse več, na vrhuncu kakih 500. Z usklajevanjem po družbenih omrežjih so sprožili izgrede, kakršnih Irska ni doživela že desetletja. Kmalu pa je postalo jasno, da je bila v ozadju vse glasnejša irska skrajna desnica, in sicer zato, ker se je na družbenih omrežjih kmalu po napadu (ki ga policija ne obravnava kot terorizem, ampak kot napad posameznika s še neznanimi motivi) pojavila trditev, da je napadalec Arabec, priseljenec iz Alžirije.

Samo nekaj ur pozneje so središče Dublina preplavili »ponoreli huliganski privrženci skrajne desnice«, kot pravi policija. Priseljenci so njihova priljubljena tarča, vendar so ropali trgovine in se znašali nad policisti. Več so jih ranili, enega huje. Zažgali in uničili so vrsto oropanih trgovin, enajst policijskih vozil, avtobus in tramvaj. Povzročili so za več milijonov evrov škode. Policija je aretirala 34 protestnikov; 32 se jih je včeraj pojavilo na sodišču, obtoženi so kaljenja javnega reda in miru.

Še večjo tragedijo preprečil priseljenec

Še veliko večjo četrtkovo tragedijo pa je, poleg uslužbenke vrtca, preprečil ravno priseljenec. Brazilec Caio Benicio, oče dveh majhnih otrok, je namreč omenjeni voznik podjetja, ki dostavlja hrano. Ko se je pripeljal mimo, je videl napadalca, ko je zabodel deklico, skočil z mopeda, snel čelado in ga z njo udaril po glavi. Nezavestnega napadalca so nato drugi navzoči začeli brcati in udarjati. Zato je tudi on v bolnišnici.

Benicio je upravičeno dejal, da ga žalostijo protipriseljeniški izgredi v Dublinu. Pravi, da je naredil vse, kar je lahko, da bi rešil deklico, ki se še bojuje za življenje. In dodal: »Kaže, da nas priseljence sovražijo.« Nebelopolte priče četrtkovih izgredov v Dublinu pravijo, da so se bale zase oziroma izgrednikov.

Na Irskem je trenutno veliko kritike na račun policije, ki ji pripisujejo nepripravljenost in počasen odziv, pa tudi na račun politikov, ki naj bi se ob vztrajni krepitvi skrajne desnice vedli kot tri znamenite opice, od katerih ena ne vidi, druga ne sliši in tretja ne vidi. Nekateri mediji so že dolgo opozarjali, da se utegne zgoditi nekaj podobnega. Septembra so povečali varovanje vlade in parlamenta po nasilnih protestih proti priseljevanju, istospolno usmerjenim in covidni politiki.