Gaza: Krvava kupčija

Je menjava 50 izraelskih in mednarodnih talk in otrok za 150 hamasovk in njihovih otrok, za kar naj bi vojskujoči strani potrebovali štiri dni brez spopadov, res takšen uspeh mednarodne diplomacije, kot je sklepati po evforičnih reakcijah zahodnih medijev? Mar to ni potrditev, da je od samega začetka šlo za to krvavo kravjo kupčijo? Je Hamas načrtoval osvoboditev v izraelskih zaporih zaprtih soborcev in drugih teroristov z grožnjo množične usmrtitve zajetih talcev? Odgovor je videti pritrdilen.