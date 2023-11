Preden sklad odpre denarnico, podjetje in njegov program pregledajo strokovnjaki s strogimi merili, ki izločijo zelena zavajanja. Saharova za nazoren primer takšnega početja navaja zobne krtačke iz bambusa, ki sicer prispevajo k temu, da se porabi manj plastike, kar je seveda dobro, a so pri uničevanju podnebja precej nepomemben dejavnik. »Pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov bambusove zobne krtačke niso ravno ročica, ki jo moramo zdaj premakniti,« pravi Saharova in poziva, da moramo razmišljati širše. Zato podjetja, ki premikajo meje pri tehnologijah, ki bolje varujejo podnebje, skušajo najti v najbolj umazanih panogah v Evropi, kot so industrija, energija, promet, gradbeništvo in kmetijstvo, ter vanje v prihodnjih letih vložiti okoli 350 milijonov evrov.