»Stojimo ob Izraelu v boju proti terorizmu in ekstremizmu. Obisk v kibucu je bil pretresljiv. Razumem strah in jezo ter odločno obsojam nasilje in vse oblike ekstremizma. Toda biti priča številu smrtnih žrtev med Palestinci, na tisoče otrok in žensk v Gazi, je grozljivo,« je na novinarski konferenci s portugalskim kolegom Joaom Gomesom Cravinhom in izraelskim kolegom Elijem Koenom dejala Fajon.

Izrael je pozvala k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in poudarila, da za zagotovitev stabilnosti v regiji potrebujemo politično in ne vojaško rešitev.

»Edino zagotovilo za varnost Izraelcev je mirovni proces, ki vodi k priznanju palestinske države,« je poudarila. Dodala je, da bo Slovenija po svojih najboljših močeh podprla vsa prizadevanja za rešitev dveh držav in trajen mir tudi kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov.

Pohvalila je dogovor o štiridnevnem premirju na območju Gaze, ob tem pa izrazila upanje, da bodo talci, ki jih zadržuje Hamas, izpuščeni, in da bo dogovor privedel do trajne prekinitve ognja.

Tudi portugalski minister je izrazil ogorčenje nad številom civilnih žrtev v Gazi in poudaril, da bo za dosego miru v regiji ključna diplomacija. Izraelski zunanji minister pa se je ministroma zahvalil za podporo Izraelu. »Še naprej si bomo prizadevali za odpravo Hamasa,« je dejal.

Ministra Slovenije in Portugalske sta na obisk v Izrael prišla na dan, ko se je začelo štiridnevno premirje na območju Gaze. Srečala sta se tudi s predsednikom Izraela Jicakom Hercogom in z družinami nekaterih izraelskih talcev.

Zatem sta se v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu sestala s palestinskim kolegom Rijadom al Malikijem, sprejel pa ju je tudi palestinski premier Mohamed Štejeh.

Fajon je po srečanju s predstavnikoma Palestincev na omrežju X zapisala, da so bili pogovori v Ramali »dobri in iskreni«, ob tem pa poudarila, da je »svet znova pogorel na preizkušnji človečnosti«. »Ljudje v Gazi trpijo neopisljive grozote, biti otrok v Gazi pa je danes najnevarnejša stvar na svetu,« je še zapisala.

Ob tem je znova pozvala k oblikovanju konkretnega načrta in mirovnega procesa, ki bo privedel do rešitve dveh držav, v katerih bodo lahko Izraelci in Palestinci bivali eden ob drugem. »Slovenija bo naredila vse, zlasti v vlogi nestalne članice Varnostnega sveta ZN, za trajen mir na Bližnjem vzhodu,« je dodala Fajon.

V soboto bosta slovenska ministrica in portugalski minister s predstavniki Jordanije in Egipta kot ključnima regionalnima partnerjema govorila o trenutnih razmerah in možnostih za mir v regiji, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.