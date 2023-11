“Na takšnem poplavnem območju, kot je Črna vas, nimaš kaj graditi”

»Ljubljančani trepečejo ob povodnji za svoje soobčane in župan si mora z občinskimi možmi beliti glavo, kako jih bo odškodoval za ono, kar jim je vzela voda.« Te besede bi lahko pripisali tudi naslovnicam zadnjih mesecev, a so stare že skoraj 90 let. Zapisal jih je največji slovenski geograf Anton Melik, ko je že leta 1934 pisal o poplavah na Ljubljanskem barju. Te so na tem območju tako pogoste, da domačini zanje nimajo posebne besede, ampak so preprosto rekli: »Voda bo.« Melik je bil sicer tudi sam domačin, rojen v Črni vasi, ki leži med Igom in Ljubljano.