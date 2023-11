Kyrie Irving je bil z 39 točkami prvi strelec poražene gostujoče ekipe, ki je s 109:99 vodila devet minut in štiri sekunde pred koncem tekme. Sledil je delni izid 13:4 za domače, od tega je sedem točk dosegel Antetokounmpo in poskrbel, da se se dobrih pet minut pred zaključkom Bucks vrnili v igro za zmago. Grški zvezdnik je tudi v zaključku poskrbel za popoln preobrat, bil je prvi strelec tekme, obenem je ujel 15 žog in imel sedem asistenc.

Tekma karakterja

Dallas je prvo četrtino dobil s točko prednosti, domači pa so na odmor ob polčasu odšli s prednostjo dveh. Sledila je izjemna tretja četrtina Dallasa, ki je ta del igre dobil s 40:29, a so Teksašani zadnjega izgubili s 27:40. Poleg četrte četrtine je bila med ekipama največja razlika v prispevku rezervnih igralcev, saj je klop Bucks tekmečevo ugnala s 46:31, od tega je 16 točk nanizal Pat Connaughton, tudi ključni trojki v zaključku dvoboja.

»Vse za zmago. Tekmovalnost. Smo zelo tekmovalni igralci. Pika,« je bil po tekmi kratek Connaughton. »Res nam je uspelo pripraviti nekaj posebnega v ekipi. To se čuti tudi navzven. Poleg tega je bila to posebna tekma, tekma karakterja,« pa je ocenil trener Bucks Adrian Griffin.

Porazni pri metu trojk

Mavericks so po trojki Irvinga minuto in 26 sekund pred koncem znižali zaostanek na 125:127, tu pa se je zaradi slabega izkoristka trojk v četrtini (3:15) njihov strelski večer ustavil. Nato je 25 sekund pozneje trojko zadel Connaughton in Dallas se ni več pobral. »Ponavadi smo zadevali take mete, ki nam tokrat v zaključku niso uspevali, neovirane mete smo imeli. Poleg tega menim, da ni mogoče zmagati, če v zadnji četrtini dobiš več kot 40 točk,« je izpostavil trener gostov Jason Kidd.

Dallas, v noči na ponedeljek po slovenskem času bo po seriji gostovanj gostil Sacramento, je po četrtem porazu ob devetih zmagah tretji na zahodnem delu NBA z istim izkupičkom kot četrta Oklahoma. Na čelu sta s po devetimi zmagami in tremi porazi Minnesota in branilec naslova prvaka Denver. Boston z desetimi zmagami in dvema porazoma zaseda prvo mesto na vzhodnem delu in tudi v celotni ligi, tretji je Milwaukee z istim razmerjem zmag in porazov kot Dallas.

Le dvoji do zmage doma

Moštvo Oklahoma City Thunder je s 130:123 po podaljšku v gosteh premagalo Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander in Chet Holmgren sta bila neustavljiva za domačo obrambo. Skupaj sta dosegla 76 točk in zaostanek 18 točk preobrnila v zmago. Njihovi tokratni tekmeci so doživeli šesti poraz v nizu. Gilgeous-Alexander je 10 od svojih 40 košev zadel v podaljšku, novinec v ligi Holmgren je vpisal 36 točk vključno s trojko sedem desetink pred zaključkom rednega dela, s čemer je izsili podaljšek.

Poleg Milwaukeeja so doma v tem večeru zmagali le še igralci Chicago Bulls, ki so Miami Heat pod vodstvom DeMarja DeRozana (23 točk) odpravili s 102:97 in končali niz sedmih zmag tekmecev.

Doma so izgubili košarkarji Charlotte Hornets proti New York Knicks s 108:122, New Orleans Pelicans proti Minnesoti Timberwolves s 120:121, ko je Karl-Anthony Towns odločil dvoboj 5,2 sekunde pred koncem, in San Antonio Spurs proti Memphis Grizzlies s 108:120. To je bil osmi zaporedni poraz San Antonia, četudi se je francoski novinec Victor Wembanyama znova izkazal z 19 točkami, 13 skoki in kar osmimi blokadami.