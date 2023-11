Ministrstvo za naravne vire in prostor bo sredstva prerazporedilo iz svojega finančnega načrta in iz načrta geodetske uprave ter inšpektorata za naravne vire in prostor, so po seji vladnega odbora za gospodarstvo sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Urejanje vodotokov je ena izmed prednostnih nalog vlade v okviru obnove po avgustovski ujmi. V uradu za komuniciranje so v nedeljo pojasnili, da dela na terenu potekajo intenzivno, z vsemi razpoložljivimi ekipami in vso razpoložljivo mehanizacijo za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. V sklopu izrednih ukrepov prioritetno poteka čiščenje naplavin, plavja ter stabilizacije dna in brežin strug vodotokov z namenom pretočnosti in odvajanja zalednih voda.

Na območju Slovenije je bilo od 5. avgusta, torej dneva po poplavah, do 9. novembra v okviru interventnih ukrepov delo zaključeno na 590 deloviščih oz. na več kot 400 kilometrih vodotokov, pri čemer je šlo po pojasnilih urada na nekaterih odsekih za zahtevna in obsežnejša dela, kot je vračanje vodotokov v struge.

Na dan 9. novembra je delo potekalo na 240 deloviščih. Na njih izredne ukrepe izvaja več kot 1500 delavcev z več kot 1000 delovnimi stroji, so pojasnili na uradu.

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih bo tudi v prihodnje v skladu s svojimi pristojnostmi spremljala potek del na vseh vodotokih in predlagala interventne ukrepe, če bo to treba. Te naloge bo še naprej opravljala v tesnem sodelovanju z občinami in lokalnim prebivalstvom, so v nedeljo še zagotovili na vladnem uradu.