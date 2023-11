Cedevita Olimpija je po peti zmagi ob dveh porazih vsaj začasno z 12 točkami skočila na vrh razpredelnice v ligi Aba. Slovenski predstavniki so predvsem po zaslugi Jake Blažiča, Karla Matkovića in Klemna Prepeliča malce popravili vtis po razpadu sistema v zadnji četrtini ob porazu pod evropskimi koši v Benetkah.

Ljubljančani so današnji obračun malce slabše začeli, a nato po zaslugi delnega izida 11:0 in razpoloženega Blažiča ter njegovih 14 točk prvo četrtino dobili za točko.

Po vsega polovici druge četrtine je po zaslugi učinkovite igre v napadu in boljšem metu za tri prednost Cedevite Olimpije narasla na enajst točk (47:32). Klemen Prepelič je še naprej dobro razigraval svoje soigralce, po zaslugi njegovih kar osmih podaj v prvem polčasu pa so gosti prišli do najvišje prednosti +19 (58:39).

Na odmor so Ljubljančani, ki jih je s klopi po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav spet vodil Simone Pianigiani, odnesli 16 točk naskoka, v tretji četrtini pa so se z delnim izidom 12:1 domači hitro približali na vsega pet točk.

Prepelič je takrat edini držal ritem z vse bolj razigranimi košarkarji iz Železnika in že po nekaj minutah tretje četrtine dosegel dvojni dvojček. Dodatno pa je slovenski reprezentant razigral predvsem Karla Matkovića, s čimer je prednost Ljubljančanov pred zadnjo četrtino narasla na 11 točk.

Čeprav so v zadnjem delu domači pretili, so slovenski predstavniki za razliko od obračuna sredi tedna v evropski ligi v kali zatrli morebiten preobrat s koši v pravih trenutkih. Predvsem Blažičeva koša za 88:78 in 92:80 pa sta dokončno strla odpor FMP.

Cedevita Olimpija je blestela pri prostih metih, zadela je kar 27 od 29 poskusov, močno pa je dobila tudi skok (44:26). S 24 točkami je bil najboljši strelec Blažič, Matković je dodal 19 točk, Prepelič pa je ob 15 točkah vpisal še 14 asistenc. Pri domačih je šest igralcev preseglo mejo desetih točk, največ, 16, pa jih je dosegel Marko Pavićević.

Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu lige Aba 20. novembra gostila Partizan. Vmes bo v Stožicah v sredo dejavna še v evropskem pokalu proti Hamburgu.