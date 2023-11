Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter dobavitelji električne energije so zamik predlagali »glede na dodatne aktivnosti dobaviteljev, ki so povezane z regulacijo cen električne energije, in v izogib morebitnim napakam pri izstavitvi računov za električno energijo, ker informacijski sistemi dobaviteljev še niso pripravljeni«, je danes objavila agencije.

Uveljavitev novega načina obračunavanja omrežnine je prejšnja vlada zamaknila na obdobje po volitvah, na 1. januar 2024, nato je bila predvidena za 1. marec prihodnje leto, zdaj pa je zamaknjena še za dodatne štiri mesece. Medtem pa vsi končni odjemalci od julija letos naprej na mesečnih računih pri postavkah za omrežnino že dobivajo informacije o dogovorjeni moči za 2024 po posameznih časovnih blokih, ki jo bodo lahko po potrebi tudi spremenili.

V novem sistemu je predvidenih več blokov, v katerih se bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo razlikovale glede na obremenitev omrežja - ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje.

Vsak od predvidenih časovnih blokov bo predstavljal obdobje znotraj dneva in bo določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko bo čez leto pet, znotraj dneva pa trije. Strošek za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku bo odvisen od obremenjenosti omrežja.

Najdražji časovni blo bo določen le v višji sezoni, najcenejši le v nižji sezoni

Najdražji časovni blok ena bo določen le v višji sezoni, najcenejši časovni blok pet pa bo nastopil le v nižji sezoni. Višja sezona je določena za mesece november, december, januar in februar, nižja pa za mesece marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober. Ob dela prostih dnevih najdražji časovni blok ena nikoli ne bo nastopil.

Za vsak dan se bodo medtem na podlagi ur konične obremenitve sistema določile ure visoke obremenitve, ure srednje obremenitve in ure nizke obremenitve. Časovni bloki v urah visoke in srednje obremenitve med delovniki bodo usklajeni s trajanjem sedanje višje tarife, časovni bloki v urah nižje obremenitve pa s trajanjem nižje tarife.

Po novem se bo razločevalo med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Za slednjo, ki bo predstavljala prekoračitev dogovorjene moči, se bo obračunavala tudi omrežnina. Obračunsko moč za vsakega odjemalca bo elektrooperater določil na podlagi odjemalčeve uporabe omrežja v preteklem obdobju.