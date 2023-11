V nedeljo je Slovenija poplesavala v rdečih in rožnatih odtenkih, saj je nad deželo zasijal severni sij. Kot so pojav pojasnili na državnem obveščevalcu rtvslo.si, so astronomi že v petek zaznali močan sončev izbruh, zato so napovedali, da bo mogoče tudi v naših krajih videti ta pojav, ki je običajno sicer najlepše viden jeseni in spomladi, pogostost tega pojava v srednji Evropi pa je odvisna od dejavnosti Sonca. In Sonce bomo od preteklega tedna še veliko lažje spoznali bolj od blizu, saj je vlada oznanila, da je na dopisni seji sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo, vesoljsko strategijo 2030, njen slogan pa se glasi »Majhni na Zemlji, veliki v vesolju«. Kot so še sporočili iz vladnega komunikacijskega urada, novosprejeta slovenska vesoljska strategija določa usmeritve in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenske vesoljske industrije. Ob tem veličastnem dogodku, sicer majhnem za Slovenijo, a velikem za človeštvo, se lahko povsem upravičeno veselimo, da v smislu raziskovanja vesolja nikakor nismo več za luno, in se nadejamo, da bomo kmalu lahko poročali o uspeli slovenski vesoljski misiji na kakšno zelo oddaljeno nebesno telo. Da je Slovenija majhen košček na Zemlji, že vemo, prav tako vemo, da to še ne pomeni, da je tudi Slovencev malo, sploh pa ne tistih, ki raziskujejo daljne dežele, posebej v času počitnic. Kot smo predvidevali, še preden so se v zrak dvignila letala z našimi popotniki, ki so se razkropili po zemeljski obli, nas je v literaturi, ki opisuje prigode slavnih, čakala vrsta presenečenj, kje vse in kaj vse je počelo naše gore listje med jesenskim počitniškim valom.

Pahor tokrat tekel po Pekingu

Zakaj je pravzaprav sploh dobro iti na pot, so za uvod razložili s primerom slovenske poslanke Eve Irgl, ki je znana po svoji strastni ljubezni do umetnosti in lepote, kot so jo orisali na spletnem mestu točno.to, ki se oglašuje s sloganom »nič nam ne uide«. »Eva je prepričana, da so potovanja ključna za širjenje obzorij in razumevanje drugih kultur. Verjame, da nam potovanja omogočajo vpogled v različne načine življenja, tradicije, zgodovino in vrednote drugih narodov. Prav tako pa nas potovanja spodbujajo k samorefleksiji in nam pomagajo bolje razumeti lastno identiteto in mesto v svetu,« so zapisali in povrhu tega obelodanili, da je odšla na oddih v Budimpešto, ter se za nameček še javno pohvalili, da je z njimi delila fotografijo izpred muzeja, ki ga je obiskala.

Nekdanji predsednik države Borut Pahor je krenil na Daljni vzhod, natančneje v Peking, kjer je imel po poročanju Slovenskih novic govor na neki konferenci, po opravljeni nalogi pa se je odpravil na tek. »Štiri ure in pol dolg tekaški sprehod po kitajski prestolnici se je izkazal za čudovito darilo za rojstni dan. Bilo je nebeško lepo, čeprav sem Trg nebeškega miru izpustil, pogledal pa vse okoli njega,« so povzeli Pahorjev nagovor z enega izmed družbenih omrežij, ki ga je namenil svojemu bralnemu krožku. Ni pa naš Borut po Pekingu tekel sam, temveč so izdali, da je imel spremstvo. In to na kolesu, saj je bil ob njem novi prijatelj Yuan Kong, kot ga je predstavil Pahor, ki mu je razkazal vse majhne in velike skrivnosti Pekinga, tako da sta skupaj uživala v najstarejšem delu, ki je poln ozkih uličic, obdanih z nizkimi starimi hiškami. Vendar se mu je zdelo dokaj nenavadno to, da ni srečal niti enega drugega tekača. »Morda jih je motil škodljiv smog. Mene ne, itak sem že tako star, da je vseeno. Pozdrav iz Pekinga in hvala za vse dobre želje,« je za konec namesto razglednice svoj raport Pahor razposlal v Slovenijo.

Še en politični velikan se je javil z vzhodne strani neba. Pravzaprav se ni sam, ampak so ga opazili drugi, zapis o bližnjem srečanju tretje vrste pa so v vesoljni svet ponesli v istem sredstvu javnega obveščanja kot Pahorjevega. »Na letu Dubaj–Ljubljana sem pred kakšno uro šel na stranišče in v predzadnji vrsti srečal našega premierja,« je na družbenem omrežju X v ponedeljek okoli 14. ure čivknil lastnik hotela v Kranjski Gori Jure Culiberg. Objava je hitro zaokrožila na spletnem omrežju, »z Ukoma pa so nam pojasnili, da predsednik vlade Robert Golob ni bil na službeni poti«, so zabeležili v novicah. Kot so še naznanili, je bil po izpovedi Golobovega sopotnika premier na letalu sam, pot pa si je krajšal z igranjem igre sudoku na telefonu. O predsedniškem popotovanju je poročal tudi portal požareport.si, kjer so postregli še z več informacijami, sicer neuradnimi, in sicer da je bil predsednik vlade v Dubaju skupaj s svojo uradno spremljevalko Tino Gaber in dvema otrokoma, nastanjeni so bili v hotelu Hilton Dubai The Walk, Gabrove pa na ponedeljkovem letalu FlyDubai na letu proti Ljubljani ni bilo, ker naj bi bivanje v Dubaju podaljšala.

Otrokom ponudila sok

Trenutno še aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa je nastopila na televiziji, vendar ne v programski shemi, ki pokriva aktualne politične drame, temveč v tisti za otroške zadeve. Pojavila se je v mladinski oddaji Firbcologi, v kateri zvedava mladež opazuje, sprašuje, preizkuša in komentira vse, kar jih zanima v svetu, ki nas obdaja. Tako se lahko prebere na spletnih straneh te »čist hude oddaje«, kot jo reklamirajo na TV Slovenija. Na zadnji ekskurziji po nenavadnih poteh so otročiči obiskali državni zbor, kjer jih je sprejela sama predsednica te veličastne politične institucije. Kot smo lahko videli v oddaji, so jo otroci pohvalili, da ima zelo lepo pisarno, v oči pa so jim padli tudi rdeči čeveljci v obliki umetniške skulpture, nakar jih je gostiteljica opozorila, da so bili pred njo v tej pisarni sami moški predsedniki in je bila takrat malenkost drugačna, zdaj, ko je v njo prišla ona, pa je malenkost bolj živahna. »Tale čeveljček pa ni za to, da bi ga obuli, to je kip, ki mi ga je podarila slovenska umetnica Katja Majer. Ne vem, ali ste slišali – verjetno niste – zgodbico o rdečih čevljih. Ko sem bila izvoljena za prvo predsednico državnega zbora, sem imela obute čevlje rdeče barve in z visoko peto in nekatere je to tako zmotilo, da so potem pisali zgodbice o tem, kaj ti čeveljčki simbolizirajo. No, takrat so se nekatere ženske odločile, da bodo v znak solidarnosti in podpore tistim ženkam, ki smo v politiki, obule rdeče čevlje. In kar naenkrat je veliko žensk v Sloveniji nosilo rdeče čevlje, po trgovinah jih je zmanjkovalo, menda so jih potem naročali, in ti čevlji so postali nekak simbol ženske moči,« je o simbolu ženske moči navdušeno pripovedovala Klakočar-Zupančičeva ter za konec predavanja otrokom ponudila še sok.

O sokovih se je govorilo tudi v reviji Lady, vendar malce bolj plemenitih od tistih, kot jih pijejo otroci. Ker so trgatve že mimo, mošt pa se že spreminja v vino, so sklenili, da nekaj svojih rednih strank zaslišijo o tem, kakšen odnos imajo do vina in svetega Martina. Legenda slovenskega smučanja Tone Vogrinec je izpraševalcem pojasnil, da sicer ni prav velik poznavalec vin, si pa ob hrani sem ter tja privošči kakšen kozarček rujnega. »Cenim vinogradnike in njihov trud. Glede na to, da sem zaprisežen športnik, se z vinom ne opijam. Do njega čutim posebno spoštovanje,« je razkril Vogrinec. Tudi Alfi Nipič se zadnje čase z vinom srečuje vse bolj poredko, čeprav se, kot je povedal, zato, ker prihaja iz vinorodnih krajev, spodobi, da praznuje svetega Martina. »Na ta dan popijem kozarček vina ali dva, čedalje manj, saj moram skrbeti za zdravje. Na mizi je tradicionalna pojedina, a tudi hrana je v zmernih količinah,« je izjavil Nipič.