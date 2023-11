Ga bomo objavili kar v originalu: »16.11. 2023 ob 8:00 vas vabim na klepet ob jutranji kavi na temo aktualnega dogajanja v slovenski družbi. Smo sredi vroče jeseni, ko se pobirajo pridelki, a žal ugotavljamo, da na politični njivi za nas ni nič zraslo. Še kar smo imeli, so nam pojedli voluharji in vse spremembe, ki se nam obetajo so samo še na slabše.«

Zdaj torej veste. Vroča jesen (no, kmalu bo sicer zima, ampak nič ne de), pobiranje pridelkov, slaba letina in še voluharji. In če mislite, da bo kdaj boljše, se gladko motite, samo na slabše bo šlo. No, pa da vas vidimo, ali lahko kdo sestavi še bolj spodbudno vabilo.